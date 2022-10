Aprilia, la GdF sventa una rapina ai danni di un anziano

Sventata nella pomeriggio del 6 ottobre verso le ore 18, una rapina ai danni di un anziano nel Comune di Aprilia. A salvare l’anziano dalla ruberia, l’intervento immediato dei militari fuori servizio della Guardia di Finanza. I finanzieri avevano notato, durante una pausa dal lavoro, due anziani seguiti da un giovane ragazzo dai tratti nordafricani. Il rapinatore, visti gli agenti della Finanza, ha sfilato il portafoglio a uno dei due nonnini, dandosi poi alla fuga per le vie di Aprilia.

I militari, pur non riuscendo a rintracciare il rapinatore, inseguendolo hanno fatto in modo che esso abbandonasse il maltolto per strada per darsi alla fuga. Sulla questione, è partita dai militari una ricerca del ladro, con le indagini che all’interno della città di Aprila puntano a consegnare quella persona alla giustizia. Per l’anziano signore rapinato, solo tanto spavento per il brutto episodio in cui era incappato sfortunatamente.

La tentata rapina ad Aprilia

Ad attivarsi sulla faccenda, sono stati due militari della Tenenza di Aprilia fuori dalle ore di servizio. Mentre giravano la città fuori dall’orario di lavoro con la propria automobile, si sono accorti che un ragazzo di colore sui 25 anni pedinando con fare sospetto due anziani che camminavano per la Città. Come i finanzieri si sono fermati con la propria automobile per chiedere delucidazioni al giovane sul proprio comportamento, questo avrebbe con destrezza sfilato il portafoglio a un anziano e poi si sarebbe dileguato dandosi alla fuga.

Grazie all’immediata reazione dei militari che si sono lanciati all’inseguimento del ladro, questi avrebbe abbandonato la refurtiva quasi subito per poter scappare meglio. Il portafoglio dopo essere stato abbandonato sulla strada dal malvivente, è stato prontamente consegnato nuovamente all’anziano, che avrebbe constatato come nessun soldo gli era stato toccato nel portafoglio. L’episodio è stato comunicato Procura della Repubblica di Latina per i reati previsti e puniti dagli artt. 624 e 625 comma 1 punto 4) del C.P, con le indagini che sono state avviate per individuare il ladro. L’anziano uomo, un pensionato di Ardea, incredulo e scosso è stato subito assistito dai finanzieri intervenuti.