Aprilia, la Prof. Marilena Ferraro tra i dodici docenti italiani che rinnoveranno la Scuola

La prof.ssa Marilena Ferraro tra i dodici docenti italiani che rinnoveranno la Scuola

Si è conclusa la Virtual Innovator Academy 2022 di Google che ha visto certificati nuovi docenti italiani.

Si è conclusa la Google Innovator Academy, edizione VIA22, per i docenti italiani che sono pronti ad innovare la scuola, tra questi docenti la prof.ssa Marilena Ferraro, docente di Lettere dell’I.C. Gramsci di Aprilia.

VIA22 (Virtual Innovator Academy) è il programma Innovator certificato di Google for Education che riconosce e supporta i migliori insegnanti entusiasti di crescere professionalmente, sostenitori di un uso efficace della tecnologia e promotori dell’innovazione per migliorare classi, scuole e comunità locali.

I dodici docenti italiani nella squadra degli Innovator Google si aggiungono agli altri tre certificati nel 2020 per un totale di 15 super docenti che, con i loro progetti, contribuiranno all’innovazione metodologico-didattica della scuola italiana.

Erano 45 i partecipanti dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) che hanno presentato il pitch conclusivo quale descrizione del loro prototipo, realizzato secondo la metodologia del design thinking. L’idea di ciascun Innovator è di apportare nuova linfa vitale alla didattica scolastica con applicativi o metodi didattici che aiutano a coinvolgere gli studenti e a ridurre il carico di lavoro degli insegnanti. I nuovi Innovator hanno infatti un anno per dare vita ai loro prototipi usufruendo del supporto tecnico di Google per realizzare la loro soluzione (applicazioni, portali web, ecc.). Una volta realizzati, i progetti saranno applicati nelle scuole dei docenti e diffusi a livello nazionale, onde favorire l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’utilizzo delle tecnologie in classe.

La prof.ssa Marilena Ferraro è una docente di Lettere all’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Aprilia, già Google Certified Trainer, Google Cetified Coach, Ambasciatore di diverse applicazioni digitali per la didattica e co-leader di GEG Italia, il gruppo di educatori Google italiano. Appassionata di didattica digitale creativa e inclusiva, in continua ricerca e sperimentazione di nuovi approcci didattici. Animatore Digitale e docente formatrice in merito alla didattica innovativa, inclusiva e digitale.

Il suo motto è: “Imparare è un bellissimo viaggio”.

La prof.ssa Ferraro ha formato centinaia di docenti in questi ultimi anni, sia del suo Istituto che di diverse scuole italiane, da nord a sud del Paese.

Una bella soddisfazione per Marilena Ferraro insieme ai suoi colleghi: Angelo Gigliotti (Viterbo),Ester Vazzoler (Como), Adele Leccia (Modena), Arianna Pisapia (Cava dei Tirreni – Salerno), Francesco Piccolo (Caserta), Lorenzo Redaelli (Napoli), Francesca Mazzoni (Mirandola – Modena), Paola Paolino (Albenga – Savona) Debora Ruocco (Toirano – Savona), Massimiliano Catucci (Taranto), Gabriella Righetti (Alessandria) e le due coach Filomena Pizzulli e Sabina Moscatelli.

Qui i progetti degli Innovator: https://www.info.certifiedinnovators.com/meetthecohort/VIA22-EMEA