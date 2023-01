Aprilia, l’Istituto Pascoli apre nuovamente le sue porte per illustrare il suo Piano d’Offerta Formativa e per accogliere alunni e genitori

Dopo il successo dell’Open day del 13 dicembre scorso, l’Istituto Comprensivo

“Giovanni Pascoli” apre nuovamente le sue porte ad alunni e genitori delle classi

quinte di scuola primaria il giorno 11 gennaio 2023 alle ore 17:00 (I turno) e alle ore

18:00 (II turno).

Il momento della scelta di una nuova scuola è sempre caratterizzato da timori,

speranze, aspettative… in occasione dell’Open Day di gennaio, sarà dunque possibile

visitare la struttura scolastica con i suoi molteplici ambienti e ammirare i numerosi

lavori di didattica laboratoriale, grazie alla guida di studenti e docenti. Il Dirigente

Scolastico, insieme ai suoi collaboratori, incontrerà genitori e alunni per aiutarli a

conoscere e condividere l'identità, la mission e la vision dell’Istituto, le attività in

atto, le innovazioni didattiche e i progetti futuri.

Genitori e ragazzi avranno modo di testare un assaggio di quella che è la realtà

quotidiana della scuola e informarsi sull'offerta formativa, esplorando i setting di

apprendimento in cui gli alunni vivranno un triennio fondamentale del loro percorso

di crescita e di formazione. I ragazzi delle classi quinte della Scuola primaria

potranno inoltre confrontarsi con i loro futuri compagni di scuola secondaria e

varcare la soglia che li divide dalla “scuola media” in un’esperienza familiare e

rasserenante di approccio alla nuova realtà educativa.

Le aule dotate di innovative tecnologie multimediali per la didattica digitale, i

laboratori digitali mobili, la biblioteca, la palestra, l’accessoriato e innovativo

laboratorio di informatica faranno da scenario alla presentazione della scuola, che si

mostrerà in tutta trasparenza e con l'entusiasmo che la contraddistingue ormai da

anni.

Ampio spazio sarà lasciato all'utenza per domande e delucidazioni riguardanti le

numerosissime attività curricolari ed extra curricolari poste in essere dalla scuola, le

attività didattiche di laboratorio, la partecipazione a concorsi anche nazionali, le

variegate e interessanti proposte progettuali di ampliamento dell’Offerta Formativa.

Parole d'ordine: accoglienza, clima familiare, innovazione e condivisione.

Sarà possibile effettuare le iscrizioni alle classi prime dal 9 al 31 gennaio 2023… un

motivo in più per approfittare del prossimo Open day dell’Istituto “Giovanni Pascoli”

e indirizzare uno “sguardo” verso il futuro scoprendo le buone pratiche didattiche che

la scuola offre quotidianamente ai suoi studenti.

I nostri progetti linguistici, umanistici, di cittadinanza, di musica e arte, di coding e

robotica, di progettazione con Arduino, le metodologie innovative e inclusive,

l'attenzione per il singolo e la comunità vi coinvolgeranno.

Sarà possibile prenotarsi per partecipare al prossimo Open Day di gennaio e/o

aggiornarsi sulle attività dell’Istituto Pascoli accedendo alla pagina Facebook, al sito

istituzionale www.icgiovannipascoli.edu.it/, alla piattaforma del New Pascoli Web

Journal, ai due siti dedicati agli Open Day e ai lavori degli alunni attraverso un

semplice clic sui link di seguito riportati:

https://sites.google.com/icgiovannipascoli.edu.it/new-open-day-pascoli/home

https://sites.google.com/icgiovannipascoli.edu.it/opendaypascoli-2020-2021/home

E allora che aspettate???

L’Istituto Pascoli vi attende numerosi il giorno 11 gennaio!!!