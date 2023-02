Aprilia – Martiri delle foibe: ieri la commemorazione

Martiri delle foibe: l’associazione La Lestra, comitato Aprilia Giovani e Gli amici degli Esuli riuniti

per ricordare.

Ieri pomeriggio alle 16:00, l’associazione La Lestra, il comitato Aprilia Giovani e Gli amici degli Esuli, si

sono ritrovati al parco “Martiri delle Foibe” di Aprilia, in Via Bulgaria, per commerare tutti gli italiani morti

nella strage delle foibe. Presenti anche Edoardo Baldo e Valentina Lax.

Non solo un minuto di silenzio, ma sono stati anche piantati due alberi nel parco e appeso un mazzo di fiori

per rendere omaggio.

“Finalmente abbiamo un luogo in cui ricordare tutti gli Italiani -afferma Edoardo Baldo- è un piacere vedere

che dopo 10 anni siamo ancora qua, con la stessa passione, a commemorare questo giorno, un giorno

particolare per me avendo anche origini del nord Italia. E’ un momento tragico della nostra storia, nascosto

per anni, ma finalmente adesso è una verità, nonostante le persone che negano l’elevato numero di perdite,

e nonostante coloro che la fanno passare per una festa di destra, ma non è così. Sono morte persone che

hanno rifiutato di definirsi Titini, comunisti, andandosene con il tricolore, ma molti non ce l’hanno fatta, e la

maggior parte anche nei modi peggiori. Abbiamo sempre strillato la verità e oggi continuiamo a farlo.”

Successivamente ad un minuto di silenzio, parla Francesco Locicero, viceprsidente del comitato del

quartiere Toscanini e colui che ha piantato i due alberi. “Oggi ho messo delle piante che rappresentano

quello che è successo: un’acacia rosa, caratterizzata da un rosa intenso che si avvicina al rosso per

rappresentare il sangue versato da innocenti, poi un’acacia bianca per rappresentare la purezza di tanti

ragazzi che hanno perso la vita ingiustamente, inoltre sono nel comitato quartiere Toscanini e oggi vedo

poche persone in questo parco, mi impegnerò affinché migliori e per mantenerlo all’altezza della

ricorrenza.”

Per concludere la commemorazione, Alessandro Caio dell’associazione La Lestra ha letto e intreprato una

poesia e Valentina Lax ha donato un mazzo di fiori al parco per non dimenticare