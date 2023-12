Aprilia, non gli paga il lavoro, lui lo picchia: denunciato imprenditore agricolo

Denunciato un imprenditore agricolo ad Aprilia: è accusato di aver aggredito un cliente che non aveva alcuna intenzione di pagargli il lavoro commissionato. E lui allora, a quel punto, ha deciso di farsi giustizia da solo. Ecco cosa è successo.

Avrebbe eseguito un lavoro per un cliente ma al momento del pagamento, per cause al momento non meglio specificate, quest’ultimo si sarebbe rifiutato di versare quanto pattuito, circa 400 euro. L’imprenditore allora ha deciso che quei soldi, in un modo o nell’altro, li avrebbe dovuti ricevere: e non si è fatto problemi ad aggredirlo. (foto in copertina di repertorio)

Sono stati allora i Carabinieri della Stazione di Campoverde, a chiusura di una speditiva attività d’indagine, a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina l’imprenditore agricolo (del posto, ndr) protagonista di questa vicenda.

Denunciato imprenditore agricolo di Aprilia

Secondo quanto ricostruito l’uomo, pretendendo lecitamente il pagamento di un lavoro agricolo eseguito, per il quale mancato pagamento avrebbe potuto ricorrere alle vie legali, ha deciso di ‘accorciare i tempi’ per incassare quanto dovuto. L’uomo, si apprende, con la forza e a suon di minacce avrebbe cercato di costringere la persona a farsi consegnare i soldi. Il cliente, a causa delle ferite riportate, è dovuto ricorrere alle cure mediche giudicate guaribili in sette giorni dall’Ospedale.

Per quanto riguarda l’imprenditore invece, adesso deve rispondere del “reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni personali”.