Aprilia, novità alla secondaria: Inglese potenziato e Cl@sse 4.0 Secondo Open Day all’Istituto Antonio Gramsci

Dopo il successo del primo Open Day è tutto pronto per accogliere i nuovi alunni all’Istituto Antonio Gramsci nei nuovi Open day infanzia, primaria e secondaria.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Floriana Vinci, accoglierà le famiglie illustrando il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e i docenti mostreranno i diversi laboratori.

I protagonisti saranno gli alunni che, lavorando nei laboratori, spiegheranno le varie attività didattiche che vengono svolte durante l’anno scolastico.

Novità di quest’anno nel Piano dell’Offerta formativa saranno, alla scuola secondaria, due sezioni a tema, uniche sul territorio, una di Inglese potenziato e l’altra Cl@asse 4.0.

La classe ad inglese potenziato prevede lo studio della lingua inglese per 5 ore settimanali invece di tre, senza la seconda lingua comunitaria. Questo potenziamento permette l’approfondimento di una lingua per raggiungere livelli di competenza più alti.

La Cl@asse 4.0 prevede l’introduzione di metodologie didattiche innovative, attive e inclusive in un ambiente digitale che favorisce l’apprendimento significativo di ogni alunno.

La scuola è dotata di laboratori digitali fissi e mobili, digital board di ultima generazione, laboratori scientifici e multimediali. Per scoprire tutte le novità vi aspettiamo all’Open day in presenza, gli appuntamenti da non perdere sono:

Primaria 13 gennaio ore 15,30/18,30

Secondaria 14 gennaio ore 10,30/12,30

Infanzia 14 gennaio ore 09,00/11,00

Qui potrete vedere tutte le date, gli ambienti e le attività della scuola: https://bit.ly/3IxmzZR