Aprilia, oggi circa 480 studenti affronteranno la 1° prova di maturità. Gli auguri dell’Assessore Fanucci

Questa mattina, circa 480 maturandi, tra licei e istituti tecnici di Aprilia, affronteranno la prima prova scritta degli esami di stato.

Quella della maturità è sempre una grande prova personale e per la preparazione ad affrontare il dopo.

Così abbiamo chiesto all’assessore alla Cultura del Comune di Aprilia, Gianluca Fanucci, un suo pensiero da rivolgere agli studenti della nostra città. Egli prontamente ha così augurato:

“Faccio tanti auguri agli studenti per le prove d’esame. Si tratta di una tappa essenziale nel percorso di vita. Non sarà l’unica, ma sarà la prima importante: siate pronti, sereni e spigliati, perchè si tratta di un esame non solo didattico, ma anche sociale, personale.

“Con questa prova sarete dichiarati “maturi”, praticamente adulti e atti a quella evoluzione che vi conduce nel mondo dei grandi. Da qui potrete avviarvi al lavoro o proseguire negli studi per seguire ambizioni e sogni.

“Osate, provate, studiate e, soprattutto, divertitevi mentre fate tutto questo, solo così potete fare la differenza per voi e la società!”

Marina Cozzo