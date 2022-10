Aprilia, Ottobre Rosa: San Michele si illumina di donna

L’amministrazione comunale informa che è iniziato il mese dedicato

alla sensibilizzazione, informazione e prevenzione del tumore al seno. Il Comune di

Aprilia partecipa attivamente alla campagna e sostiene l’attività delle donne Andos

per la celebrazione della lotta per la vita e contro il tumore al seno. Motivo per il

quale fino alla fine del mese di ottobre, la statua di San Michele in piazza Roma sarà

illuminata di rosa. “In occasione di “ottobre rosa”, comunica il comitato di Aprilia

Andos, le donne di età compresa tra i 45 ed i 49 anni, possono prenotare la

mammografia gratuita al numero 06 164161840 dal lunedì al venerdì (h.07.30/13.00),

il sabato (h.07.30/13.00), con richiesta medica riportante il codice esenzione d01

campagna di screening regionale. Le donne che hanno un’età compresa tra i 50 ed i

74 anni, invece, possono accedere tutto l’anno allo screening mammografico gratuito,

chiamando il numero 800065560 senza ricetta medica”. Per qualsiasi chiarimento,

nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle h.15.00 alle h.17.00, è possibile contattare

le volontarie Andos al numero 349/3040184 (anche su whatsapp ) o andare

direttamente presso la Casa della Salute di Aprilia, piano terra stanza p5.