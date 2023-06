Aprilia, Palestra Selciatella festeggia 12 anni di attività sociale e sportiva

Il giorno del passaggio delle cinture degli atleti di kickboxing della Palestra Selciatella è stata anche l’occasione per ricordare come tutto è cominciato 12 anni fa, nell’occasione è stato anche premiato l’ex-Funzionario della Polizia Locale apriliana Maurizio Doretto.

“Nel 2011 mentre facevo servizio fuori dalla scuola, venni avvicinato da alcune mamme, le quali si lamentavano di essere state lasciate sole e che addirittura non c’era più nessuno, già da alcuni anni, disponibile a far fare attività sportiva ai loro figli, neanche dentro la palestra scolastica. Così chiesi aiuto al mio amico Alessandro Marchetti, collega romano, ma soprattutto cittadino di Aprilia, per cercare di trovare una soluzione per queste persone e da lì partì il progetto dell’ANASPOL-Polizie Locali. Per me fu anche un modo per far sentire alla gente che i poliziotti locali erano con loro.” ha raccontato Maurizio Doretto, all’epoca dei fatti ufficiale della Polizia Locale di Aprilia.

“Selciatella è un quartiere di confine complesso, urbanisticamente misto tra piccoli insediamenti sparsi ed ampi terreni coltivati inframezzati da aziende agricole ed allevamenti, senza marciapiedi e con evidenti difficoltà di collegamenti sicuri interni. In buona sostanza i ragazzi per venire in Palestra, che è poi dentro la scuola elementare, devono per forza avere qualcuno che li accompagni con la macchina. Con tutte queste difficoltà, certamente notevoli rispetto a chi fa invece attività sportive circondato da palazzoni carichi di gente, non avrei mai neanche potuto immaginare che saremmo finiti, unica palestra di arti marziali, su un libro che racconta la storia di Aprilia e che il nostro lavoro avrebbe ottenuto riconoscimenti e premi non solo in Italia, ma anche all’estero. In tutto questo sono stato aiutato da mia moglie Maria Grazia di Cataldo e da mio figlio Simone,” ha aggiunto Alessandro Marchetti, Presidente dell’ANASPOL.

“Non abbiamo fatto solo sport, si pensi che i nostri prezzi sono fermi dal 2011 per consentire a tutte le famiglie di poterlo praticare” ha proseguito Maria Grazia Di Cataldo che insegna Aerobica e Zumba a bambine ed adulte “abbiamo unito tematiche sociali, come il bullismo e la violenza sulle donne, a tematiche di wellness per la prevenzione della salute. Abbiamo portato le telecamere della RAI UnoMattina nella scuola Selciatella per parlare di truffe agli anziani e ottenuto l’attenzione di Gessica Notaro, che ha voluto inviarci un video-messaggio in occasione di un nostro evento. ”

“Lo Sport è una passione di famiglia” conclude Simone Marchetti, laureando in scienze motorie, ed istruttore di Kickboxing, Krav Maga e Totalbody “per me è un onore proseguire in questa attività iniziata da mio padre, anche se non abitiamo in questo quartiere, sentiamo la Selciatella come se fosse la nostra casa, perché sappiamo di essere circondati dal calore della gente.”