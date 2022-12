Aprilia, “Poesie e cicatrici”, la lotta contro il tumore al seno tramite la poesia – Video

“Grazie per la tenerezza del tuo sguardo, la dolcezza del ricordo e per la forza del tuo essere un

giovane uomo ”.

Queste le parole pronunciate nell’aula consiliare del Comune di Aprilia, da una

commossa Resy Langiano, Presidente del Comitato dell’Associazione Nazionale Donne Operate al

Seno (ANDOS), a conclusione della presentazione del libro “Philoumene” del poeta Salvatore

Rosella, Responsabile della Associazione culturale PassPartout, in particolare dopo la lettura di

liriche del volumetto edito da deComporre dell’Editrice Sandra Cervone, il cui ricavato, per volontà

dell’autore ma anche della sua mamma, Maria Filomena Gori, volata in cielo a causa di un cancro,

viene devoluto alla Breast Unit della ASL di Latina. Proprio alla madre di Rosella, del resto, e alle

donne affette da tumore che non ce l’hanno fatta a superare la loro battaglia, sono dedicate le

poesie dell’autore del libro che, in apertura e in chiusura, ne contiene due scritte da Filomena e

“nascoste per essere ritrovate nel mobile della sala, sotto le carte da briscola che prima o poi si

sarebbero usate dopo la sua scomparsa”. La Scrittura come terapia, insomma, per affrontare il

dolore di una perdita, ma anche per trasformare in dono per sé e per gli altri le proprie esperienze

terribili, tramutandole in occasione di crescita e di impegno solidale.

La scelta da parte del Comitato di Aprilia dell’ANDOS di coniugare insieme “Poesie e Cicatrici”

all’interno di una mattinata tutta dedicata alla cultura e alla divulgazione dell’importanza della

prevenzione e del ricorso alle Breast Unit per le donne che si ammalano, si è rivelata di grande

impatto, facendo pronunciare parole di riconoscenza e apprezzamento dal Sindaco Antonio Terra,

gli Assessori Francesca Barbaliscia e Gianluca Fanucci, la consigliera comunale

Alessandra Lombardi. E’ pervenuto inoltre il messaggio di partecipazione dell’Assessora Regionale

alle Pari Opportunità Enrica Onorati che ha dichiarato: “Rompere la solitudine che ci separa come

esseri umani è di per se una ambizione lodevole. Lo è, tuttavia ancor di più se questa solitudine è

attraversata dagli spettri della malattia e dalla paura….. Il beneficio della nascita di una comunità

che si prende cura, come la vostra, è immenso”.

L’Assessora ha ringraziato tutti per l’iniziativa. Da sottolineare anche il messaggio di partecipazione del Senatore Nicola Calandrini Presidente Commissione Programmazione Economica, Bilancio che ha dichiarato: “Ammetto che il titolo mi

ha molto colpito. Da un lato la bellezza della parola, dall’altro il segno indelebile del dolore, della

malattia, un modo intelligente di parlare senza banalità di tumore, di tumore al seno, di donne.

Voglio ringraziare del lavoro costante, incessante e quotidiano la ASL di Latina con la sua Direttrice

dott.ssa Silvia Cavalli e il Primario della Breast Unit dott. Fabio Ricci, che con impegno e dedizione

hanno portato Latina in prima fila nella lotta al tumore al seno”.

Il Senatore ha ringraziato tutti per l’evento. Tutti concordi nell’apprezzare il tema scelto ed il titolo dato ad una mattinata che ha

coniugato la “Poesia”, ovvero la bellezza delle parole, alle “Cicatrici”, segno indelebile di dolore,

per ribadire e veicolare informazioni che “salvano la vita”: l’importanza della prevenzione, della

diagnosi precoce, del ricorso alle Breast Unit per la presa in carico delle donne che si ammalano, la

solidarietà per la ricerca oncologica, la vicinanza a quanti soffrono perché ammalati.

Un particolare ringraziamento è andato proprio alle andossine che “quotidianamente stanno accanto alle donne

affette da tumore al seno nella UOC di Oncologia diretta dal prof. Daniele Santini, presso la Casa

della Salute di Aprilia, accogliendole e supportandole”, alla Presidente Nazionale dell’ANDOS

nazionale dott.ssa Flori De Grassi e alla presidente dell’ANDOS di Fondi Regina Abagnale per la loro

costante vicinanza.

Bella la presenza della Presidente del Comitato Andos di Sezze, Anna Maria De

Renzi, del Vice Presidente di Aprilia Claudio Bianchini, del Coordinatore Infermieristico della B.U.

Evangelista Fusco e della Presidente di “Noi, i libri e…” Sabrina Braga che ha anche letto due

poesie dal libro di Rosella. Atteso come sempre l’intervento del prof. Fabio Ricci che, commosso

anche lui dalle poesie ascoltate e dal ricordo alle tante donne che “hanno perso la battaglia contro

il cancro”, ha ringraziato tutti i componenti della Breast Unit per il lavoro e l’impegno profuso quotidianamente nell’accogliere e prendere in carico le donne affette dal tumore. Ha voluto ribadire i passi da gigante operati negli anni dalla ricerca e le “armi” che abbiamo per dare

speranza sulla possibilità di guarigione.

“Senza dubbio la prevenzione resta fondamentale -ha detto- ma anche rivolgersi alle Breast Unit che garantiscono almeno un 20% in più di possibilità di salvare la vita oltre che il seno per le donne che vi si rivolgono dopo la diagnosi. Purtroppo i casi

registrano una recrudescenza della malattia anche in provincia, sicuramente legata al periodo

della pandemia che ha rallentato la prevenzione e la risposta agli screening mammari.

L’evento si è concluso con il messaggio della Direttrice Generale Silvia Cavalli: “La guardia contro il

tumore al seno resta alta e alle nuove terapie si aggiunge la consapevolezza di puntare a cure

personalizzate, rendendo la donna affetta da cancro alla mammella parte integrante del percorso

che la riguarda.

C’è un cambio di paradigma, si cura la donna ammalata non sradicandola dal

contesto familiare e sociale, sapendo che prenderla in carico significa difendere eticamente un suo

diritto naturale, universale, indivisibile e inalienabile”. La presidente Langiano nel saluto finale ha

citato il motto di Europa Donna: “Avere un Breast Unit è un diritto, difenderla è un dovere”.

L’evento è stato trasmesso in diretta Streming e con la possibilità di essere seguito dalle pazienti

audiolese con l’interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana),

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=6490024027681061