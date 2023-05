Aprilia, Premio Nazionale “Un’opera per Annalisa” vinto dagli studenti di 2B dell’IC Garibaldi

Un’esperienza forte e toccante quella dei ragazzi di 2B dell’I.C. ‘Garibaldi’ di Aprilia

che il giorno 5 maggio hanno vinto il Premio Nazionale ‘Un’opera per Annalisa’

ricevuto dalle mani del Dirigente Scolastico Professor Bellazzi, membro della

Fondazione Polis.

Il Concorso, promosso dall’Associazione ‘Annalisa Durante’ in collaborazione con la

Fondazione Polis e l’USR Campania del Ministero dell’Istruzione, in occasione della

sua IV edizione ha voluto ricordare così la meravigliosa adolescente, vittima il 27

marzo del 2004 di un agguato camorristico nel quartiere Forcella di Napoli. La 2B,

guidata dalla Prof.ssa Enza Parisella, ha ottenuto il primo premio con un toccante

video che ha ripercorso l’ultimo giorno di vita della ragazza. Esemplare la menzione

della giuria: ‘Un lavoro multidisciplinare con i versi di una canzone che sembrano

ritrarre Annalisa e che invita tutti a seguirla sulla strada del coraggio e della legalità,

la delicatezza di una danza che evoca la semplicità, la leggerezza di un volo di farfalla

e di un giovane sorriso che diviene invito alla speranza’. Era un giorno sereno e

gioioso. Come quello di tanti adolescenti quando Annalisa si trovava sotto casa con

le proprie amiche a conversare spensierate quando all’improvviso, in seguito ad una

sparatoria tra due clan mafiosi rivali, un proiettile la colpisce. Morirà in ospedale ma

non nei cuori di migliaia di ragazzi italiani che continuano a conservarne la memoria

e difendere così il valore della Legalità ed il coraggio di denunciare ogni forma di

violenza.