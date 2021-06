Aprilia, ‘Puliamo il Lazio 2021’: comitati di quartiere e volontari uniti per l’ambiente

«Grande successo ha riscosso l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e dall’Assessorato alle Politiche ambientali del Comune di Aprilia Puliamo il Lazio 2021. Gli abitanti dei quartieri Sacida e Selciatella, coadiuvati dai rispettivi Comitati, con il supporto dell’Assessorato Ambiente e Ecologia, sabato 26/06/2021, hanno partecipato alla pulizia di una parte del proprio quartiere. L’iniziativa, che aveva come prerogativa, la sensibilizzazione delle persone che abitano in quelle zone, è andata ben oltre le aspettative, e all’appuntamento al parco Bridgestone, hanno risposto in circa 40 ambientalisti, (ma molti altri avrebbero voluto esserci!) più alcuni ragazzi, pronti a pulire gli argini delle vie Selciatella, e Valcamonica, per recuperare ciò che purtroppo viene costantemente lasciato da cittadini incivili. L’intenzione dei comitati è quella di dar seguito ad altre manifestazioni simili, sempre con l’intento di rendere consapevoli tutti, ad un maggior utilizzo del senso civico. I Comitati di Sacida e Selciatella ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita dell’evento, un plauso agli Amministratori presenti, all’assessora Monica Laurenzi per tutto il lavoro di preparazione preventiva, al Coordinamento dei Comitati per il supporto, alle instancabili Sonia e Paola del Comitato di Casello 45, la Progetto Ambiente e la Multiservizi.

Comitati di quartiere uniti per il progetto “Puliamo il Lazio”

L’iniziativa ha dato via alla cooperazione tra i comitati Sacida e Selciatella, sugellato con un bellissimo e gradito omaggio al comitato di quartiere Selciatella, da parte della giovane artista Hasna Bey.

La giornata di Puliamo il Lazio 2021, si è conclusa con un pranzo al sacco nel parco Bridgestone, dove l’allegria e l’orgoglio ci hanno fatto dimenticare la fatica accumulata sotto il sole, infine tutti concordi e convinti più che mai, nel darsi appuntamento al prossimo evento ambientale.

Infine, non ce ne voglia nessuno ma, vogliamo porre all’attenzione di tutti i lettori, un gesto significativo da parte di una Signora prossima ottantenne che domenica mattina 27 alle ore 11, forse presa dalla disperazione e stanca di vedere il suo fronte stradale inondato dalle schifezze che i passanti lasciano, (o semplicemente incentivata dalla nostra presenza del sabato), lei stava nel fosso con sacco in mano e guanti a ripulire l’immondizia di altri.

Ultim’ora di lunedì 28/06, chi si aspettava che con un piccolo ma nobile gesto sparivano gli sporcaccioni, si sbagliava, siamo convinti che si possa fare molto di più, soprattutto con l’aiuto di chi dietro una scrivania continua a parlare di organico sottodimensionato, ripeto si potrebbe fare molto di più, per esempio: è sotto gli occhi di tutti che l’uso delle Fototrappole, autorizzato e pagato con il contributo di alcuni cittadini, sarebbe un ottimo deterrente se usato con intelligenza».

Lo comunicano in una nota i Comitati di Quartiere Selciatella e Sacida.

Ecco le immagini dell’evento