Aprilia, raccolta fondi “Progetto in rosa” per Centro Oncologico cittadino

La lotta al tumore, non conosce confini!

Fare fronte comune contro il tumore al seno.

Un simposio di arte, letteratura e medicina, questa mattina ad Aprilia, per sensibilizzare alla

prevenzione e fare fronte comune contro il tumore al seno. Un’occasione per raccogliere fondi da

devolvere al “Progetto in rosa” per dotare il Centro oncologico della C.d.S. di Aprilia di caschi

refrigeranti contro la caduta dei capelli per le donne che si sottopongono a chemioterapia. Presso

la sala Mnemosine, dopo l’interessante presentazione del libro di poesie dello scrittore Mario

Lupini “Itaca mia sul colle”, presente l’editore di L’occhio di Horus APS Michele Rucco, con

intermezzo musicale della giovane violinista Iris Ieva, la consigliera comunale Alessandra Lombardi

ha portato i saluti del Sindaco Antonio Terra, illustrando anche il progetto che vuole venire

incontro ai disagi delle donne affette da tumore che si rivolgono al centro.

A portare i saluti della Breast Unit di Latina, il Coordinatore Evangelista Fusco che ha parlato anche

a nome della Case Manager Marcella Schembari e di tutto il personale infermieristico, illustrando il

lavoro e l’importanza del ruolo del personale specializzato nella governance del sistema Breast

Unit. Presente anche la dottoressa Maria Antonietta Ulgiati psico-oncologa, responsabile del

percorso assistenziale di supporto psicologico alle pazienti della Breast Unit.

Una dettagliata relazione sul tumore al seno con i dati nazionali e provinciali è stata presentata dal

dott. Luigi Rossi, dirigente medico Oncologia Università Sapienza – Polo Pontino della ASL di Latina,

diretta dal prof. Daniele Santini. La presidente dell’ANDOS di Aprilia, Resy Lanciano, ha spiegato il

supporto alle donne operate garantito dalla sua associazione, mentre la presidente della consulta

delle donne del Comune di Cisterna, Alessandra Pontecorvi, ha portato i saluti del Sindaco

Valentino Mantini ed illustrato i progetti che, da oltre 5 anni vedono impegnatala Consulta in

collaborazione con la Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina.

Al direttore di quest’ultima, il prof. Fabio Ricci, il compito di portare i saluti della dott.ssa Silvia

Cavalli, Direttore Generale della ASL di Latina, da sempre vicina alle pazienti, con l’obiettivo di

coniugare alla qualità delle cure l’umanizzazione dei vari percorsi. Il prof. Ricci ha dunque parlato

di “Tumore al seno: tra scienza ed arte. Dalla perdita alla rinascita della donna”. La significativa

mattinata è stata organizzata dall’Associazione culturale “Noi, i libri e…” di Aprila presieduta da

Sabrina Braga, in collaborazione con la Breast Unit della ASL di Latina e il Comune di Aprilia in

un’ottica di sostegno attivo alla “lotta al tumore al seno che non deve conoscere confini”.

La presidente Braga ha sottolineato il bisogno di intese e sinergie fattive perché solo uniti si può

sconfiggere il cancro e, soprattutto, dare sostegno concreto, fisico e psicologico, culturale e sociale

oltre che medico, alle donne che si ammalano, migliorando la qualità della vita delle pazienti, con

positive ricadute sulla famiglia e sulla intera società. Un duplice evento che ha riservato grandi

emozioni, seguito con interesse e partecipazione dal pubblico presente. “Desidero ringraziare tutti

di vero cuore – ha detto la presidente Braga al termine della mattinata – speriamo che al nostro

piccolo contributo ne seguano tanti altri, affinchè si raggiunga lo scopo di dotare il Polo Oncologico

di Aprilia di un casco refrigerante, ma anche che le Breast Unit rappresentino sempre più, per tutte

le donne un faro guida nel burrascoso mare in cui si trovano a navigare quando colpite dal tumore

al seno.