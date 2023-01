Aprilia-Regionali, la candidata Valentina Lax e Vittorio Sambucci incontrano i cittadini all’Hotel Enea

Valentina Lax e Vittorio Sambucci: questo sabato

l’incontro all’Enea Hotel.

Regionali 2023: Valentina Lax, candidata per il centro

destra, terrà un incontro questo sabato all’Enea Hotel.

Valentina Lax, unica candidata del centro destra ad Aprilia per il candidato alla

presidenza Francesco Rocca, questo sabato, 28 gennaio 2023, si troverà all’Enea Hotel

di Aprilia alle 17:30 per illustrare il suo programma e incontrare i cittadini.

Insieme a lei, ci sarà il suo collega di lista Vittorio Sambucci, l’eurodeputato Nicola

Procaccini e il senatore di Fratelli D’Italia Nicola Calandrini.

La candidata non sarà lì solo per illustrare il suo programma, ma anche per ascoltare e

accogliere le idee e i bisogni dei cittadini.