Aprilia, scoperto dentista no-vax: sequestrato studio odontoiatrico

Aveva scelto di non vaccinarsi nonostante la sua professione glielo imponesse, mettendo così a rischio la salute dei suoi pazienti, on i quali aveva necessariamente contatti ravvicinati, creando in tal modo il concreto pericolo di contagio. L’uomo, medico odontoiatra, lavorava in uno studio odontoiatrico di Aprilia.

Ma qualche giorno fa i Carabinieri N.A.S. di Latina, nel corso di controlli specifici mirati proprio al rispetto della normativa di contenimento alla diffusione del COVID-19 e dell’obbligo vaccinale da parte del personale sanitario, si sono accorti che il dentista non era in possesso di nessun vaccino e, nonostante questo, continuava ad esercitare illecitamente la professione medica.

Scoperto medico odontoiatra no vax: sequestrato studio

Dopo la scoperta, i Carabinieri hanno relazionato al Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica, dott. Carlo Lasperanza. Per evitare la prosecuzione del reato ed evitare ulteriori conseguenze, è stato emesso d’urgenza un decreto di sequestro dello studio odontoiatrico. Il sequestro è stato eseguito dai Carabinieri del N.A.S. di Latina con il supporto della Stazione Carabinieri di Aprilia. L’operazione è poi stata convalidata dal G.I.P. del Tribunale di Latina, Dott. Mario La Rosa, che ne condivideva i presupposti e le motivazioni.