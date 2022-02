Aprilia, si è spenta Anna Maria Amori, la poetessa in vernacolo romanesco

Si è spenta Anna Maria Amori, all’età di 84 anni.

Vedova Nicastro, il valoroso avvocato degli anni 70, per tantissimi anni era titolare forse del primo negozio di giocattoli di Aprilia in Via delle Margherite, sotto l’Albergo San Michele: Il Girotondo. Chiunque sia stato bambino, dagli anni ’70 fino al 2000 ha ricevuto regali dal suo negozio, che portava avanti con grande dedizione e professionalità.

Quando era giunta nella nostra città, Anna Maria Amori era diventata la segretaria di quello che poi l’avrebbe portata sull’altare e nonostante la sua prematura dipartita lei non se ne è più staccata.

Nel tempo, però, lei cominciava a coltivare una passione, che l’ha contraddistinta non solo in Aprilia, ma anche a Roma e tante altre realtà letterarie: la poesia.

Una poesia raffinata, studiata, addirittura schematizzata dalla scuola di Trilussa. Infatti La Amori è stata per eccellenza la poetessa in vernacolo romancesco di Aprilia.

Nota in tanti salotti culturali, la nostra scrittrice ha partecipato ad una crescita e un lustro cittadino di rilievo, per cui noi tutti che l’abbiamo conosciuta e apprezzata, ne siamo grati testimoni.

I funerali si terranno domani ore 10,30 presso Chiesa San Michele Arcangelo.

Marina Cozzo