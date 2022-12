Aprilia, successo per la XX edizione Candlelight: i Liberi Cantores aprono il Festival della Musica di Natale 2022

XX edizione “Candlelight”: il Coro Polifonico Liberi Cantores apre il Festival

apriliano della Musica per il Natale 2022 con un mini concerto in occasione della

tradizionale accensione dell’Albero del Parco Friuli – quartiere Aprilia Nord

Si è aperto il Festival del “Candlelight” apriliano, organizzato dall’Associazione

culturale “Liberi Cantores APS”, in collaborazione con le Associazioni “Noi, i libri

e…”, L’”Occhio di Horus”, “Nuovi Armonici – Casa della Musica”, “I Ragazzi del

Musical” e con le comunità “Raggio di Sole” e “Giardino dei Sorrisi”.

Il Festival, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune e dalla Proloco di Aprilia,

dall’A.R.C.L. e dall’A.N.D.C.I., prevede un’articolata proposta musicale che si

svilupperà nel corso del periodo natalizio attraverso una nutrita teoria di eventi

culturali.



Primo fra tutti, il Candlelight for Christmas Tree, in occasione dell’accensione del

tradizionale Albero di Natale presso il Parco Friuli nel Quartiere Aprilia Nord. Ad

accogliere e donare il calore che sempre avvolge i cuori nel periodo natalizio, è stato

il Coro Polifonico Liberi Cantores insieme al Coro delle Voci Bianche dell’Istituto

Pascoli e all’ensemble vocale delle Sunrise, diretti dal M° Rita Nuti. Presenti

all’evento, il Sindaco Antonio Terra e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca

Fanucci.

Toccante l’interpretazione di brani tratti dal repertorio classico della produzione

musicale popolare per omaggiare il Natale. Voci melodiose in una cornice d’incanto

tessuta tra il buio della notte e la luce calda delle candele accese, hanno donato agli

astanti emozioni vibranti e tanta serenità. Numerose le persone intervenute per

applaudire i coristi e partecipare all’apertura di una manifestazione, quella del

“Candlelight”, che si attesta ormai come una tradizione consolidata e attesa nel nostro

territorio. Sono stati intonati il celebre canto “White Christmas” di B. Irving, “Joy to

the word” di F. Handel e “Stille Nacht” di F. Gruber. In ultimo, è stato proposto al

pubblico il celebre “Siyahamba”, canto africano zulu di pace e concordia universale,

perché il Natale reca in sé Pace e Concordia ed è segno di Amore fra tutti i popoli

della Terra.

Il prossimo evento, XX edizione Candlelight. Concerto a lume di candela, si terrà

sabato 10 dicembre alle ore 20:00 presso la Chiesa Arcipretale di San Michele

Arcangelo e Santa Maria Goretti. Accanto ai Liberi Cantores, diretti dal M Rita Nuti,

si esibiranno il Soprano Mariangela Cafaro, il Coro delle Voci Bianche dell’Istituto

Pascoli, l’Ensemble vocale delle Sunrise, il Gruppo giovanile a Voci pari “Il

Calicanto” di Salerno diretto dai M° Silvana Noschese e M° Eleonora Laurito, il

Quartetto d’Archi International String Quartet, le pianiste Barbara Magnoni e Marina

Zeppilli e l’interprete della lingua dei segni Annalisa Iaci.

Il Festival Candlelight proseguirà con altri irrinunciabili appuntamenti che riportiamo

di seguito:

– Musica nell’Arte in collaborazione con l’Associazione L’Occhio di Horus

sabato 10 dicembre;

– Sfogliando fiabe in-canto e Racconti domenica 11 dicembre dalle ore 10:00

alle ore 12:00 in Piazza Roma in collaborazione con l’Associazione “Noi, i

libri e…”;

– Concerto Candlelight Pop domenica 11 dicembre dalle ore 17:00 in Piazza

Roma;

– Concerto Candlelight Carrol giovedì 15 dicembre alle ore 19:00 presso la

Chiesa dello Spirito Santo in Via Francia;

– Concerto Candleligt for Children lunedì 19 dicembre alle ore 19:00 presso la

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Via Ugo La Malfa 11;

– Candleligt for You martedì 20 dicembre alle ore 11:30 presso il Centro

Diurno Giardino dei Sorrisi;

– Evento in Musica per la Comunità Raggio di Sole martedì 20 dicembre alle

ore 16:00 presso il Polo CulturAprilia ex Claudia, in collaborazione con le

Associazioni “Nuovi Armonici – Casa della Musica” e “I ragazzi del musical”;

– Laboratori formativi di Canto, Movimento, Relazione e Comunicazione,

sabato 28 e domenica 29 dicembre presso il Polo CulturAprilia ex Claudia.

I Liberi Cantores vi aspettano numerosi alle mille iniziative musicali e culturali di

questo splendido Natale 2022.