Aprilia, Tutto pronto per accogliere i nuovi alunni all’Istituto Antonio Gramsci: Open day infanzia, primaria e secondaria

Open Day all’Istituto Antonio Gramsci

Infanzia – Primaria – Secondaria

Il dirigente scolastico, prof.ssa Floriana Vinci, accoglierà le famiglie illustrando il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e i docenti mostreranno i diversi laboratori.

I protagonisti saranno gli alunni che, lavorando nei laboratori, spiegheranno le varie attività didattiche che vengono svolte durante l’anno scolastico.

Novità di quest’anno nel Piano dell’Offerta formativa saranno, alla scuola secondaria, due sezioni a tema, una di Inglese potenziato e l’altra Cl@asse 4.0.

Per scoprire le novità potrete partecipare agli Open day in presenza, gli appuntamenti da non perdere sono:

Dicembre

Primaria 15 dicembre ore 15,30/18,30

Secondaria 16 dicembre ore 15,30/18,30

Infanzia 17 dicembre ore 10,00/12,00

Gennaio

Primaria 13 gennaio ore 15,30/18,30

Secondaria 14 gennaio ore 10,30/12,30

Inoltre per chi volesse fare delle domande al Dirigente e ai docenti e non avesse avuto tempo di partecipare in presenza agli Open day può prenotarsi per il Question time di lunedì 19 dicembre alle ore 18,30. Per ricevere il link è necessario prenotarsi in questo form: https://forms.gle/74rrizjNVRFibSSi8.

Qui potrete vedere tutte le date e gli ambienti della scuola: https://youtu.be/B8gvQh1Ft1U