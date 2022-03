B femminile: la Virtus non bissa il successo in una sfida ad armi pari

Parziali: 16-17; 28-23; 42-40

Esquilino Bkball: Piacentini 16, Grimaldi 17, Nisticò 7, Donadio 3, Giorgi 8, Tennenini 8, Escobar, Bisogni. Ne: Muzzi e Panicali.

All. Delia

Virtus Bk Aprilia: Monda ne, Galli ne, Innocenzi 16, Filoni 10, Cirotti 5, Centomini 2, Puleo 7, Rubinetti 9, Santulli 3, Ricciutelli, Clavari, De Vincenzo ne.

All. Rubinetti, Ass. Bacile

La Virtus non bissa il successo. Le ragazze non sono riuscite a replicare, almeno per lunghi tratti, la bella prova di sabato scorso contro il San Raffaele, dove la difesa è stata la componente determinante per la vittoria, ma che invece contro Esquilino ha peccato di qualche passaggio a vuoto.

Proprio nel momento in cui c’èra la necessità di tenere botta, l’esperienza di Esquilino ed una migliore condizione fisica sono stati fattori determinanti nei minuti finali di gara, dove le padrone di casa, con un parziale di 10-2, si sono aggiudicate la vittoria. Punteggio alla sirena: 59-52.

Gran merito alla squadra di coach Delia per aver lottato (forse più di noi) per la vittoria. Un sfida ad armi pari laddove la Virtus poteva fare meglio e che nonostante ciò il punteggio indica un -7 incoraggiante in vista del ritorno.

La prossima gara in programma è ancora in trasferta sul campo della Stella Azzurra Sabato 2 Aprile ore 18.15.

Melania Orazi