Bimbo abbandonato in ospedale ad Aprilia, gli infermieri: ‘Lo abbiamo chiamato Lucas’

Lucas, è questo il nome che il personale sanitario dell’ospedale Città di Aprilia ha dato al piccolo trovato venerdì sera nella sala d’aspetto del presidio ospedaliero. Una scelta non casuale. Il bambino, che ha tra i 6 e gli 8 mesi, mentre medici e infermieri cercavano di scegliere per lui un nome, quando è stato pronunciato: ‘Lucas’, si è girato, come a dare il suo assenso.

La storia del piccolo Lucas, abbandonato dalla mamma nella sera del 26 gennaio scorso, ha scosso l’opinione pubblica, ma di contro ha portato una ventata di gioia all’interno dell’ospedale, dove un po’ tutti sentono che quel piccino, in qualche modo, faccia parte della propria famiglia.

Le immagini del momento dell’abbandono

Una vicenda che suscita profondo dolore, soprattutto dai frame di immagine del sistema di videosorveglianza del presidio ospedaliero che hanno ricostruito il momento in cui la mamma si è separata dal suo bimbo, ma anche un segnale di speranza, per una giovanissima vita che ha portato tanta allegria tra i sanitari.

L’identikit della donna che ha lasciato Lucas in ospedale

Erano le 19 e 10 quando è scattato l’allarme per quel bimbo lasciato lì nel passeggino, solo, senza alcun familiare. Ad accorrere sono stati i Carabinieri di Aprilia che dalle immagini di videosorveglianza sperano di risalire alla mamma di Lucas. Frame toccanti quelli di una donna, con cappotto a scacchi, un foulard sulla testa e mascherina che è entrata col passeggino. Si è seduta, ha aspettato. Minuti sicuramente interminabili per lei che, alla fine, ha dato un bacio al suo piccino, l’ultimo, ed è andata via. Una scena straziante…

La donna rischia la denuncia per abbandono di minore

Non importa quale sia stata la causa che ha indotto quella mamma a lasciare il suo bambino, ora lei rischia una denuncia per abbandono di minore. E le ricerche dei Carabinieri proseguono per ritracciarla e ascoltare le sue ragioni. Sentire quale sia stato il motivo per il quale ha deciso di lasciare il suo piccolino.