Blitz di Carabinieri e Polizia ad Aprilia, residenti svegliati dagli elicotteri: cosa sta succedendo

I residenti di Aprilia, zona Toscanini, hanno iniziato a sentire il rumore degli elicotteri sin dall’1.30 della notte appena trascorsa, tra giovedì e venerdì 7 giugno. Il tam tam sui social è scattato all’alba, tanta la curiosità degli abitanti del quartiere.

Carabinieri e poliziotti in via Inghilterra

Sin dalle prime ore dell’alba è in corso un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia di Stato che interessa, in particolare, via Inghilterra. L’attenzione delle forze dell’ordine sembra essere rivolta alle piazze dello spaccio e i residenti sembrano essere certi che alcune persone sono già state prelevate e portate in caserma.

Ma per i dettagli dell’operazione, tuttora in corso, bisognerà attendere l’ufficialità delle notizie che arriverà, probabilmente, nelle prossime ore.

*Seguono aggiornamenti