“Chi abbandona la figlia è una m***a”: condannato l’influencer che insultò Mario Balotelli

Dovrà risarcire 2 mila euro, l’influencer di Aprilia che nel 2020 insultò gravemente Mario Balotelli. Durante una diretta Instagram sul profilo di “Investigatore Social”, A.R. si lasciò andare a gravose affermazioni verso l’ex giocatore di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City. Tra le dichiarazioni che l’hanno portato in tribunale, anche quella dove definiva Balotelli come una “m***a” poichè aveva smesso di vedere la figlia avuta con la modella Clelia Carleen.

La condanna versò l’influencer che insultò Mario Balotelli

A.R. gestiva un profilo Instagram denominato “Investigatore Social”, dove intratteneva i propri follower parlando dei grandi scoop di gossip che erano interni al mondo dello spettacolo. Nei vari post messi dal ragazzo, anche una diretta dove ebbe modo di intervistare Clelia Carleen, modella e madre della seconda figlia dell’ex giocatore della Nazionale italiana di calcio.

La diffamazione social verso il giocatore di calcio

Un’intervista che ebbe ben poco di giornalistico, come sempre più spesso ne vediamo sfornate dai vari youtuber che propongono prodotti multimediali online. Oltre a parteggiare palesemente nella direzione delle ragioni di Clelia Carleen, l’influencer si lasciò andare a commenti verso l’atteggiamento di Mario Balotelli nei confronti della sua ex compagna. Se fosse un modo per ingraziarsi ulteriori follower, non lo sapremo mai. Resta però come andò pesante con le frasi, offendendo gravemente il calciatore e definendolo addirittura come “uno schifo di uomo”.

La denuncia di Mario Balotelli

Insulti che sono arrivati subito all’orecchio di Mario Balotelli, che ha deciso di denunciare il ragazzo e portarlo in Tribunale. Il giudice che si è espresso sul caso di diffamazione ai danni dell’ex giocatore nerazzurro, nelle ultime ore, si è posto motivando le ragioni dello stesso calciatore, condannando l’influencer a un risarcimento. Il ragazzo dovrà pagare 2 mila euro allo sportivo, con soldi di risarcimento che dovranno arrivare anche dalla ex compagna del giocatore, ovvero Clelia Carleen.