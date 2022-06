Covid, boom di contagi in provincia di Latina: i dati Comune per Comune

Sembra non esserci davvero tregua perché la pandemia, purtroppo, ancora non è stata sconfitta. E i dati degli ultimi giorni del Lazio ne sono la dimostrazione: la variante Omicron 5 è arrivata anche in Italia, sta circolando e, a quanto pare, si sta diffondendo così rapidamente. Tra le restrizioni che sono sempre meno e i contagi che, invece, aumentano. Nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si sono registrati ben 1189 nuovi casi positivi: una cifra quasi da record.

1189 nuovi casi in provincia di Latina: ecco dove

Sono ben 1189 i nuovi casi di Covid che si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Ecco il bollettino della Asl, con i dati Comune per Comune:

Aprilia: 170

Bassiano: 1

Castelforte: 13

Cisterna di Latina: 86

Cori: 32

Fondi: 59

Formia: 102

Gaeta: 34

Itri: 39

Latina: 283

Lenola: 5

Maenza: 11

Minturno: 42

Monte San Biagio: 21

Norma: 5

Pontinia: 17

Ponza: 2

Priverno: 41

Roccagorga: 15

Rocca Massima: 2

Sabaudia: 22

San Felice Circeo: 3

Santi Cosma e Damiano: 21

Sermoneta: 36

Sezze: 32

Sonnino: 13

Sperlonga: 4

Spigno Saturnia: 5

Terracina: 70

Ventotene 1

Sono 84 le persone guarite nelle ultime 24 ore, 2 quelle che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale.