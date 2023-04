Elezioni Aprilia 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Elezioni Aprilia 2023, si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. C’è anche Aprilia tra i 47 Comuni del Lazio (8 quelli della Provincia di Latina) interessati dalle Amministrative 2023. Il 14 e 15 maggio gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo Sindaco della Città e la partita si preannuncia più combattuta che mai. In attesa della chiusura definitiva delle liste – che ci sarà tra il 14 e il 15 aprile – facciamo il punto sui candidati e sulle liste che si presenteranno a questo appuntamento elettorale delle Comunali di Aprilia.

Candidati elezioni Comunali Aprilia 2023, le liste

In questa sezione vediamo l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco di Aprilia. Abbastanza prevedibile un possibile ballottaggio ma chiaramente non si possono escludere eventuali colpi di scena a prescindere. Ad ogni modo ecco di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle prossime elezioni comunali di Aprilia.

In aggiornamento

Luana Caporaso Aprilia Civica

Per continuare la linea politica dell’Amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Antonio Terra, troviamo Luana Caporaso, già Assessore ai Lavori Pubblici. Con lei altre liste civiche: Lista Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia.

Il centrodestra sceglie Lanfranco Principi per le Comunali di Aprilia

Per quanto riguarda il centrodestra la scelta è ricaduta su Lanfranco Principi. Con lui tutte le principali forze dello schieramento, tra cui Lega e Fratelli d’Italia. Queste le liste che sostengono la sua candidatura:

Lega

Fratelli D’Italia

Forza Aprilia (Civica)

Principi Sindaco

Unione Civica

A.M.A.



Movimento 5 Stelle alle elezioni di Aprilia 2023

Ufficializzata anche la candidatura del Movimento 5 Stelle che dunque parteciperà a questa tornata elettorale. Dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti elettorali, i grillini provano a concorrere nel Comune Pontino: la scelta è ricaduta su Andrea Ragusa.

Angelo Casciano

Nella rosa di candidati a Sindaco troviamo anche Angelo Casciano che sarà sostenuto da diverse liste civiche tra cui Fiamma Tricolore.

Benedetto La China (Gilet Arancioni)

Completa il quadro la candidatura di Benedetto La China in rappresentanza del Movimento dei Gilet Arancioni.

Ballottaggio elezioni Comunali Aprilia, quando si vota

Il primo turno delle Amministrative comunali di Aprilia sarà come detto in apertura domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. In caso di mancata vittoria con una preferenza superiore al 50% sarà necessario attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Aprilia. Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, di cui 8 quelli situati nella Provincia di Latina. L’eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio sempre domenica e lunedì.

