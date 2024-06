Evade per le rapine: bastona e deruba un rider, poi ci riprova in pizzeria

Prende a bastonate un fattorino per sottrargli il cellulare e il motorino, poi insieme a un altro uomo e tenta una rapina in pizzeria armato di mazza ferrata.

Stamattina, domenica 9 giugno, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Aprilia e Campoverde hanno arrestato per rapina ed evasione, un 33enne residente ad Aprilia, in provincia di Latina, in regime di detenzione domiciliare.

Fattorino preso a bastonato e derubato di cellulare e motorino

L’uomo nella serata di ieri, 8 giugno, si ha messo a segno una rapina in concorso con altro soggetto ancora ignoto, prima nei confronti di un 40enne, cittadino indiano. Quest’ultimo, un fattorino per consegne a domicilio, era in sella al suo motoveicolo nel corso di una consegna, quando è stato avvicinato e aggradito con un bastone dal 33enne, che gli ha sottratto il telefono cellulare ed il motoveicolo con il quale i due malviventi riuscivano a darsi alla fuga.

La successiva tentata rapina in pizzeria

Circa 1 ora dopo, i 2 soggetti sullo scooter hanno raggiunto una pizzeria all’interno della quale travisati con caschi, hanno minacciato con una mazza ferrata una dipendente nel tentativo di rubare i contanti contenuti nella cassa. Sono, però, stati fermati e allontanati dalla donna, aiutata da alcuni clienti presenti nel locale che riuscivano anche a far perdere il casco indossato al 33enne prima che riuscisse a scappare a piedi, abbandonando il motoveicolo.

Rapinatore identificato grazie alla videosorveglianza

Le immagini del sistema di sorveglianza del locale permettevano ai militari operanti di identificare il responsabile che nel corso della notte veniva poi rintracciato presso la sua abitazione.

L’arrestato è attualmente ristretto presso le camere di sicurezza del reparto territoriale di Aprilia (LT), disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.