«Favorisca i documenti» ma…sono falsi: ‘beccati’ dai Carabinieri due pluripregiudicati

Insospettiti dalla presenza di un’autovettura, i militari della Stazione Carabinieri di Campoverde — nel corso di un controllo sul territorio — hanno deciso di vederci chiaro ed approfondire la vicenda. A bordo dell’auto c’erano 3 persone di nazionalità romena, due delle quali hanno fornito una falsa documentazione ai Carabinieri. Per questo, sono poi state deferite all’Autorità Giudiziaria per i reati di Falso e False attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri a Monterotondo: pizzicati due ubriachi al volante, denunce e segnalazioni per droga

Identificati dai Carabinieri due pluripregiudicati

Nel corso dei controlli effettuati dai militari sull’autovettura sono state trovate tre persone di nazionalità romena. Due di questi hanno fornito ai militari delle false generalità ma a seguito di indagini maggiormente approfondite i Carabinieri li hanno identificati e compreso che si trattava di due pluri pregiudicati per reati predatori aventi rispettivamente 34 e 21 anni e residenti tra la periferia di Aprilia ed il litorale romano.

Irregolarità sul veicolo

Come appurato dai Carabinieri, sul veicolo c’erano delle targhe estere relative ad un’altra vettura immatricolata anch’essa all’estero ma non solo. Dal telaio stampigliato si è riusciti a risalire all’effettiva provenienza dell’auto che era immatricolata in Italia ma radiata dalla circolazione per esportazione.

Il provvedimento

A seguito dell’accaduto i due malviventi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di Falso e False attestazioni a Pubblico Ufficiale in quanto hanno mostrati ai militari una documentazione palesemente artefatta.