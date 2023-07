Fratelli D’Italia e Lega contro il patrocinio Pride ad Aprilia: “distanze da patrocini illegali”

Fratelli D’Italia e Lega, i due partiti di maggioranza nel comune di Aprilia, insieme contro la

concessione del patrocinio gratuito al Pride.

“Come esponenti del centro destra, non possiamo non prendere le dovute distanze da una

manifestazione che propone un manifesto che promuove istanze dichiarate illegali nello stato

Italiano” . Proseguono i partiti eletti “Giorgia Meloni ha infatti dichiarato, a fine giugno 2023, la

maternità surrogata reato universale, una tematica da sempre portata avanti dalla manifestazione

del Pride. Ma non solo. Ci sono anche ideologie quali: il riconoscimento alla nascita delle figlie e dei

figli delle famiglie omogenitoriali e la richiesta di estendere alle scuole secondarie e alle università la

carriere “Alias” per le persone transgender e non binarie.” Concludono poi, “ciò non toglie che il

sindaco è rappresentate di tutti i cittadini e tutte le cittadine nei limiti però della legge consentita."