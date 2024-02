Furti in casa a Latina e provincia: sgominata la “banda degli Slavi”. L’ultimo colpo ad Aprilia

I Carabinieri hanno sgominato la banda degli Slavi a Latina. L’arresto di 5 persone in flagranza di reato ha messo fine a una serie di furti.

I Carabinieri continuano a indagare sui furti legati al territorio di Aprilia, con la collaborazione fondamentale della Procura di Latina. Recentemente a dare qualche problema c’era la cosiddetta “Banda degli Slavi”. 5 persone che agivano nelle abitazioni approfittando dell’assenza dei proprietari di casa.

Una vera e propria sequenza di piani studiati che hanno portato i Carabinieri a seguire le tracce: una serie di percorsi collimavano alla ricerca di catene d’oro, orologi, indizi e contanti. Bottino di peso che annoverava anche importanti marche per un totale di oltre 25mila euro di refurtiva.

Leggi anche: Quanto si prende di pensione con uno stipendio di 1500 euro? Situazione attuale

Latina, arrestati 5 slavi per furto

Tutto poi sarebbe stato rivenduto come nuovo, ma i Carabinieri hanno provveduto a sgominare per tempo la comitiva di malviventi. Non restava altro da fare se non mettere insieme i pezzi per porre fine a questa vicenda ricca di operazioni e possibilità: ogni tipo di refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari confermando la denuncia per gli esecutori materiali che attendono l’iter giudiziario. I componenti della “batteria” erano già noti alle autorità di Latina e Aprilia.

Un flashback negativo che ha trovato il suo incastro al termine di mesi di indagini congiunte. I furti nella zona non si placano, anche se questa risulta essere ugualmente una stoccata importante al mercato fatto di ricettazione e riciclaggio. Canali che soffrono ogniqualvolta ci sono “scosse d’assestamento” di questo genere. La resa dei conti, tuttavia, è compiuta solo parzialmente. Le indagini sul territorio non si fermano.