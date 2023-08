Gambizzata nella notte, 34enne ferita a una coscia: è grave

È arrivata alla Clinica Città di Aprilia con una ferita a una coscia. Non una lesione qualunque, bensì da colpo di arma da fuoco. È successo nelle prime ore di stamattina, domenica 13 agosto e i sanitari hanno immediatamente allertato i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia.

La ferita a una coscia riconducibile a un colpo di pistola

La donna, una 34enne, è stata sottoposta alle prime cure e trasportata immediatamente all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in condizioni estremamente serie. Dai primi accertamenti la ferita sembrerebbe riconducibile a un colpo di pistola, ma oltre questa indiscrezione gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sullo sviluppo delle indagini che sono tutt’ora in corso.

È giallo su quanto accaduto

Un fatto che si tinge di giallo. Resta un mistero, infatti, cosa sia successo e come mai la giovane donna sia stata raggiunta dal colpo di arma da fuoco. Bisognerà aspettare gli sviluppi delle attività investigative e magari anche l’audizione della 34enne, per avere conferme di quanto avvenuto la scorsa notte.

La notte precedente una serie di colpi di pistola a Nettuno

Un episodio che arriva a poche ore da un altro inquietante fatto di cronaca avvenuto a pochi chilometri da Aprilia, sul litorale di Nettuno, dove nella notte tral’11 e il 12 agosto in via Beato Padre Pio, in zona Cretarossa, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. In quel caso, però, grazie alle indagini, i Carabinieri hanno presto accertato che si trattava di colpi a salve e grazie ai video delle telecamere a circuito chiuso presenti in zona stanno cercando di risalire ai presunti autori che sembra si trovassero a bordo di un motorino. I due, secondo le immagini e le testimonianze, dopo aver sparato sarebbero scappati verso il campo sportivo. Anche in questo caso, però, i militari stanno cercando di dare risposte all’accaduto.