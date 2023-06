Grande successo ad Aprilia per il concerto “Solstizio d’Estate”

Applausi ed entusiasmo per l’evento “Solstizio d’Estate”, giunto alla sua 19esima edizione ed organizzato dai Liberi Cantores, coro diretto dal Maestro Rita Nuti. La serata è stata presentata dal maestro Nuti e dalla presidente dell’associazione Katia Sartori presso il teatro Finestra all’ex Claudia, ad Aprilia. Tra il pubblico anche gli assessori Vittorio Marchitti ed Elvis Martino. La sala è stata abbellita con delle candele e le piante fornite dai Vivai Sterpetti. Ha aperto l’evento Alicia Amico con il suo ukulele, giovanissima musicista che si è fatta notare durante il Pascoli’s got talent. Si sono esibiti oltre al coro Liberi Cantores accompagnato da Roberto Berti con il soprano Martina Mannozzi, anche il coro Laeta Corda, diretto dal maestro Cristian Alderete e il coro San Pietro in Formis – Ensemble Settemele – Coro giovanile Pathos (direttore Sonia Sette, pianista Dora Nevi).

Allestita per l’occasione la mostra dell’artista Erika Maillardi che ha donato una stampa ad ogni musicista. Uno stand gastronomico della Fondazione Come Noi ha accolto i presenti. Ogni coro ha presentato il suo repertorio, poi il maestro Rita Nuti ha coinvolto tutti i cori e il pubblico per cantare insieme il brano “Un bacio a mezzanotte” e il brano napoletano “I’ te vurria vasà”. Un momento di puro divertimento e condivisione che ha sorpreso la sala.

Deliziosa come sempre la competizione dedicata alla “Torta del giovane corista”. In giuria Umberto Esposito, Lorella Iaci e Claudia Achilli.

RISULTATI

1 classificato – Annamaria Alfano con la torta “Profumi di inizio estate”

2 classificato – Santucci Maria con la torta “Rose in estate”

3 classificato Lidia Cavarischia “Sole d’estate”