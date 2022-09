Ha un colpo di sonno e si schianta contro un albero: 26enne in codice rosso (FOTO)

Momenti di paura questa notte per una 26enne. La giovane, che stava transitando su via Nettunense provenendo da Nettuno in direzione Aprilia, ha perso il controllo della sua auto, iniziando a sbandare.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via del Genio Civile, intorno alle ore 3:00. La ragazza, a causa di un colpo di sonno, è finita fuori strada, andando a sbattere violentemente contro un albero.

Auto distrutta

Il colpo è stato violentissimo. L’auto si è completamente distrutta e la 26enne ha sbattuto la testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Aprilia e i sanitari del 118. I militari hanno contattato i genitori della ragazza, giunti immediatamente sul luogo del sinistro.

La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia in codice rosso dinamico.