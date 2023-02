Ha un malore nella culla, morto neonato di 21 giorni. E’ il dramma di una famiglia di Aprilia, che purtroppo ha dovuto vivere il violentissimo trauma della morte del proprio figlio appena nato. Inutili gli interventi dei sanitari arrivati presso la casa del piccolo, che hanno potuto constatare solo il decesso del bebè. Da chiarire, invece, le cause dell’arresto cardiaco con conseguente decesso, come disposto dalla Procura.

La morte del neonato in culla.

I fatti si sarebbero verificati a Fossignano, frazione del comune di Aprilia. Durante la giornata, i genitori hanno avvertito come il bambino stesse male, fino a perdere i sensi. Immediata la chiamata ai sanitari del 118, per farli intervenire sul posto e soprattutto con la speranza di salvare la vita al proprio figlio. I sanitari si sono subito resi conto della drammaticità della situazione, con il bambino che non respirava più.

Subito hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso, per provare a trasferire il neonato presso il polo più vicino. Purtroppo, nonostante l’atterraggio dell’elicottero, il bambino sul quel volo non ci salirà mai. Purtroppo è spirato prima di poter essere portato sopra il mezzo, nonostante gli immensi sforzi dei soccorritori per salvargli la vita. Sulla morte del piccolo, si è aperta un’inchiesta al fine di capirne le cause che lo hanno strappato all’amore della famiglia.

Al vaglio degli inquirenti, ci sarebbe la pista della “morte in culla”, ovvero una tra le principali cause di decesso per i neonati tra i 3 e i 5 mesi di vita. La Procura sulla morte del neonato vuole vederci chiaro, tanto da disporre con urgenza l’autopsia presso il medico legale. Questo’ l’unico modo per stabilire con verità scientifica le cause del decesso legate al neonato. Davanti alla famiglia distrutta dal dolore di una notizia così drammatica e improvvisa, anche il quartiere rimane sgomento al fatto e si stringe al dolore dei due genitori.