Incidente mortale tra Aprilia e Ardea: perde la vita una donna

Tremendo incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 15 aprile, in via dei Rutuli, tra Aprilia e Ardea. Lo scontro, frontale e violentissimo, è avvenuto alle porte della cittadina apriliana tra due vetture, per cause ancora in corso di accertamento.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15:30. Nell’urto sono rimasti feriti i due conducenti, un uomo e una donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno chiuso la strada per poter effettuare i rilievi. I sanitari hanno accertato immediatamente le gravissime condizioni della donna, che si trovava alla guida di una Seat. La signora è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia, in codice rosso. Ma, nonostante i tentativi da parte dei medici di salvarle la vita, la donna, un’ultra settantenne del posto, è deceduta poche ore dopo a causa delle profonde ferite riportate durante l’urto.

I rilievi

Ferito anche il conducente dell’altra vettura: anche l’uomo è stato portato, in condizioni fortunatamente meno gravi, all’ospedale Città di Aprilia. Via dei Rutuli è rimasta chiusa per oltre tre ore per i rilievi da parte degli agenti della Polizia Locale di Aprilia, allertati dai carabinieri. Il traffico tra Ardea e Aprilia è stato deviato sulle strade limitrofe. Saranno adesso i caschi bianchi a dover ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità dell’accaduto.