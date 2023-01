Incidente sulla Pontina, brutto scontro alle porte di Aprilia: code in aumento, gli aggiornamenti

Incidente pochi minuti fa sulla Pontina all’altezza di Aprilia in direzione Roma. A rimanere coinvolti in un sinistro sarebbero stati un mezzo pesante e un’altra vettura. Code si stanno formando verso la Capitale in attesa dell’intervento dei soccorsi. Dalle prime informazioni sembrerebbe che uno dei conducenti sia rimasto ferito, ma si attendono ulteriori informazioni. Il sinistro si è verificato esattamente in corrispondenza dell’uscita per Viale Europa. Rallentamenti si registrano anche all’altezza di Pomezia – ma in direzione sud – in questo caso per lavori.

Seguiranno aggiornamenti

Foto di repertorio