Incubo Pontina, 3 incidenti paralizzano il traffico: scontro tra 4 vetture e un’auto ribaltata

Pontina, sono addirittura 3 gli incidenti che nella mattinata di oggi, 24 marzo, sono avvenuti sulla SS148. il primo è successo intorno alle ore 7:45 all’altezza di via di Castel di Leva, in direzione Roma. Si tratta di un forte tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia. In pochissimo tempo si sono formate lunghe code a partire da Castel Romano, all’uscita da via di Trigoria.

Il secondo incidente, sempre in direzione della Capitale, è avvenuto pochi minuti fa, attorno alle ore 8:45. Sono rimaste coinvolte 4 vetture. L’incidente è avvenuto all’altezza di Aprilia. In questo caso ci sono code in aumento e partono dal Centro Commerciale Aprilia 2 e arrivano all’altezza di via dei Giardini.

Sulla corsia opposta, sempre all’altezza di Aprilia, all’altezza svincolo Campo di Carne, iniziano le code per un altro incidente. Lo scontro tra due vetture ha fatto ribaltare un’auto. Le code in direzione Latina sono anche in questo caso in aumento. Uscita obbligatoria a Campo di Carne.

(Foto di repertorio)