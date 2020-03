Latina e Provincia, 8 nuovi casi di Coronavirus: ecco come sono ripartiti per Comune

Latina e Provincia, 8 nuovi casi di Coronavirus: ecco come sono ripartiti...

Come ogni giorno diramiamo la situazione aggiornata sui contagi da Coronavirus nel territorio di competenza della Asl di Latina. Rispetto alla giornata di ieri, come reso noto dall’Azienda Sanitaria, si registrano otto nuovi casi positivi, di cui sette trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di Aprilia (5),Fondi (1), Latina (1), Sabaudia(1). Non si sono registrati nuovi decessi.

Coronavirus Asl di Latina: il bilancio al 30 marzo 2020

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 250. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (75). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 19, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 12 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono 1.947 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.718 persone hanno terminato il periodo di isolamento.