Latina – Regionali, ieri presentazione Francesco Rocca e 6 candidati FdI tra cui Valentina Lax di Aprilia

Francesco Rocca ieri a Latina: grande successo per l’evento.

Ieri Francesco Rocca e i suoi sei candidati, tra cui Valentina Lax, all’evento di Latina: pubblico

numeroso e grande sostegno da parte di Procaccini e Calandrini.

Ieri pomeriggio a Latina, al teatro Moderno, ha avuto luogo un’incontro organizzato dai Fratelli d’Italia al

quale hanno partecipato il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, i suoi sei

candidati, tra cui la candidata di Aprilia Valentina Lax, il senatore Nicola Calandrini e l’europarlamentare

Nicola Procaccini.

I protagonisti dell’evento sono stati accolti da un pubblico numeroso, curioso e partecipe, erano inoltre

presenti i ragazzi del movimento “Gioventù Nazionale” che hanno dato il loro sostegno al partito tenendo

alte le bandiere con il logo dei FDI. A moderare l’incontro il giornalista Fabio Benvenuti che, appena

cominciato l’evento, ha dato subito la parola al senatore Calandrini. Il senatore ha sostenuto apertamente

il candidato Rocca, dichiarando di essere il candidato più votato in assoluto tra i FDI, questo a causa della

sua grande competenza ed esperienza che lo contraddistingue. Calandrini afferma anche che la regione

attualmente è in uno stato disastroso e solo una persona come Rocca sarà in grado di risanarla.

L’europarlamentare Procaccini non è da meno nei confronti del candidato affermando che, secondo lui,

non c’è uomo con più esperienza politica e non più adatto per questo ruolo, definendo Rocca come

l’avvocato dei bisognosi.

Successivamente la parola è passata ai candidati consiglieri comunali tra cui l’unica candidata di Aprilia del

centro destra Valentina Lax, le sue parole: “Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Valentina Lax e provengo

dal movimento giovanile, sono laureata in giurisprudenza e non ho fatto un percorso consono: invece di

entrare nel mondo degli avvocati, ho deciso di fare un percorso sociale aprendo una piccola associazione

sindacale e da anni mi batto per i servizi sociali. Ho un CAF e patronato e proprio per questo sono qui perchè

nel mio lavoro ho incontrato tante persone con problematiche che spesso derivavano dalla poca attenzione

della regione, soprattutto nel ceto medio basso. Oggi ho deciso di metterci la faccia e lottare perchè ci credo

davvero, inoltre credo che Francesco Rocca sia una persona davvero competente in grado di cambiare la

situazione. Questa è l’occasione buona per cambiare le cose con il centro destra.”

A concludere l’incontro proprio il candidato Francesco Rocca, l’ex presidente della Croce Rossa

internazionale. “Grazie per le belle parole di tutti i miei sostenitori. Grazie anche ai ragazzi di Gioventù

Nazionale, che mi hanno ricordato che noi abbiamo una resposabilità, quella di dare fiducia ai giovani e che

le cose si possono davvero cambiare, tentando di farli interessare nuovamente alla politica. Mi auguro che

da qui a 5 anni i giovani possano avere fiducia in noi e nella nostra guida alla Regione Lazio. Il Lazio è stata

infatti abbandonata a se stessa da 10 anni e, girando per le province, mi sono accorto che sono state loro a

pagarne il prezzo più alto. Vogliamo finalmente far partire tutti quei progetti finanziati e mai fatti iniziare,

lavoro e sviluppo sono necessari per far crescere la Regione puntando ad esempio sui porti. La prima legge

che assolutamente voglio fare nei primi 100 giorni è quella sull’erosione costiera per proteggere i nostri

porti e farli diventare i primi su tutto il Mediterraneo. Un’altra vergogna è la mancanza dell’assessorato

alla cultura, necessario perchè non è giusto privare la regione della sua entità, ma anche per far capire ai

turisti che non esiste solo Roma, ma anche posti meravigliosi come i Giardini di Ninfa. Vogliamo parlare

della sanità? Non è possibile che ancora i pronto soccorsi per i posti letti comunichino con i fax, che le liste

di attesa siano così lunghe. Inoltre, con l’aumento della spesa pubblica di mezzo miliardo di euro ci si poteva

costruire un ospedale nuovo di zecca. La regione ha bisogno di una nuova guida e io sono convinto che

riusciremo ad ottenere questa vittoria. Il 12 e il 13 andate a votare barrando il simbolo dei FDI.”