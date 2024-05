Litiga con l’anziana moglie e appicca il fuoco: in casa c’erano due bombole del gas

Una lite tra due coniugi anziani ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri pomeriggio, giovedì 16 maggio, in località Campoverde ad Aprilia sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per spegnere un vasto incendio e i Carabinieri della locale Stazione che hanno arrestato un 71enne residente AD Aprilia.

L’anziano al culmine di una lite ha appiccato il fuoco

L’anziano al culmine di una lite con la moglie, ha intenzionalmente dato fuoco a casa che era nella esclusiva disponibilità della donna. Un rogo persistente che si è velocemente diramato all’interno dell’abitazione provocando il danneggiamento di due camere da letto, immediatamente spente grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Aprilia.

I Vigili del fuoco hanno rimosso due bombole del gas presenti in casa

La paura dei soccorritori è stata tanta quando sono arrivati sul posto e hanno trovato nel vano cucina due bombole del gas. La celerità di intervento ha evitato conseguenze più serie. Al termine delle attività di spegnimento i pompieri hanno messo in sicurezza l’area.

Il 71enne (piromane) è stato arrestato

Dopo aver espletato le formalità di rito, il 71enne veniva rinchiuso presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà comparire nelle prossime ore per rispondere alle domande del giudice e che si pronuncerà sulla convalida della misure restrittiva.