Lutto ad Aprilia: si è spento Alessandro Mignani l’amico di tutta una città

Era l’amico di una intera città e forse oltre andava a conquistare le persone con il suo immancabile sorriso, la battuta simpatica e leggera, il gesto generoso e amabile.

Purtroppo un mare incurabile, contro il quale ha combattuto strenuamente per anni come un guerriero indomabile, ma che a soli 52 anni l’ha strappato all’affetto della sua splendida moglie, dei due figlioli, del fratello e della sorella e, non di meno dei suoi amati genitori.

Aprilia è sgomenta e smarrita per la notizia della perdita di un uomo come Alessandro Mignani, titolare dell’attività di successo Copycopy, di Via de Gasperi in Aprilia centro punto di riferimento per moltissimi apriliani.

I funerali saranno celebrati domani mercoledì 2 marzo, alle ore 15 alla chiesa di San Michele in piazza Roma.

Unendoci al corale cordoglio, porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta per il grave lutto che l’ha colpita.