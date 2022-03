Paura ad Aprilia, ambulanza avvolta dalle fiamme: esplodono le bombole di ossigeno

Paura nella notte ad Aprilia, a causa di un incendio che ha causato una forte esplosione con danni ad alcune strutture. E’ accaduto in via Guarneville. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, è stata un’ambulanza del 118, parcheggiata nel proprio posto di stazionamento.

Incendio Aprilia: Ambulanza in fiamme

Immediatamente è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia, che ha messo in atto le operazioni di spegnimento. Durante questa fase, però, le fiamme hanno surriscaldato alcune bombole di ossigeno in dotazione a bordo del mezzo, facendole collassare. La forte ed improvvisa esplosione ha causato danni anche alle strutture circostanti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Successivamente, sono giunti sul posto anche i Carabinieri, che insieme ai Vigili del Fuoco, hanno analizzato il luogo dell’incendio per cercare di risalirne alle cause.