“Polizia, accosti”: latitante fermato sulla Pontina. Era ricercato in tutta Europa

E’ incappato in un controllo della Polizia Stradale sulla statale Pontina. E davanti agli agenti non è riuscito a nascondere gli evidenti segni di nervosismo: su di lui pendeva infatti un mandato di ricerca europeo.

Non solo incidenti stradali sulla statale Pontina. La strada è finita infatti al centro della cronaca in queste ore perché proprio qui, in corrispondenza del km 44+900, è stato fermato un criminale ricercato in tutta Europa. Il che fa “notizia” per l’appunto, considerando che quando c’è di mezzo la Pontina si parla quasi sempre di sicurezza e l’immancabile traffico. Ad ogni modo a fermare il ricercato, inizialmente in un normale controllo come tanti altri, sono stati gli agenti del distaccamento della Polstrada di Aprilia. Ed è bastata una rapida verifica circa l’identità dell’uomo al volante per fare la scoperta.

Ricercato in Europa viene fermato sulla Pontina: arrestato

L’episodio risale ai giorni scorsi ma soltanto in queste ore la notizia è stata diffusa. Secondo quanto ricostruito la Polizia Stradale di Aprilia, impegnata in un posto di controllo sulla SS148 Via Pontina al Km 44+900, ha deciso di procedere al controllo di un veicolo con a bordo una persona.

Fin da subito il conducente ha mostrato segni di nervosismo tanto da insospettire i poliziotti, i quali hanno approfondito il controllo del nominativo presso la banca dati delle Forze di Polizia. E l’intuizione dei “centauri” di Aprilia si è rivelata fondata.

Era ricercato per furti e rapine

Sull’uomo infatti pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi. Si tratta di un membro di un sodalizio criminale dedico in particolare alla commissione di furti e rapine avvenute nella primavera del 2023 e già condannato per questi reati. Ma, in qualche modo, era riuscito a rendersi irreperibile. Almeno fino ad oggi quando è stato pizzicato sulla Pontina. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato messo a disposizione dell’A.G. e tradotto in carcere.