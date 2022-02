Pomezia. Si ferma all’Autogrill sulla Pontina, si accascia e muore

Tragedia oggi, 6 febbraio, sulla Pontina. Un uomo di 74anni stava percorrendo la SS 148 quando ha deciso di fermasi, probabilmente per pranzare, all’Autogrill appena fuori Pomezia in direzione sud, al chilometro 33. E’ successo intorno alle ore 13:20. Ma, non appena entrato nel locale, il 74enne si è accasciato sotto gli occhi increduli dei clienti e dei dipendenti.

Pomezia, entra nell’Autogrill sulla Pontina, si accascia e muore

Immediatamente i presenti hanno provato a soccorrerlo, chiamando nel contempo il 118. In attesa dell’ambulanza le persone presenti, seguendo le indicazioni della sala operativa del 118, hanno eseguito delle manovre salvavita. Poco dopo sono arrivati i sanitari con il defibrillatore, ma l’uomo era in condizioni disperate e non è stato possibile salvarlo. Insieme all’ambulanza sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Aprila, che hanno effettuato i rilievi, ascoltando i testimoni su quanto accaduto.

Il settantaquattrenne era residente ad Aprilia e stava rientrando a casa. La salma è stata trasferita temporaneamente al cimitero di Pomezia ma già nelle prossime ore verrà restituita ai familiari per poter consentire il rito funebre.