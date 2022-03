Pontina, maxi incidente tra 3 auto: due si ribaltano, 3 feriti e strada chiusa

Traffico intenso sulla Pontina a causa di uno spaventoso incidente tra 3 auto avvenuto all’altezza dell’Hub Vaccinale dell’Abbvie, tra Campoverde e Genio Civile. Anche questa mattina i pendolari che percorrono la SS148 hanno avuto un brutto risveglio, trovando code interminabili da Genio Civile all’uscita per Borgo Montello, in direzione Roma. Al momento i rallentamenti si estendono per oltre 5 chilometri.

Incidente a Campoverde: Pontina chiusa

Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.15 di questa mattina, tra Campoverde e Genio Civile, in direzione Roma. 3 autovetture si sono scontrate violentemente e 2 di queste si sono ribaltate, mentre l’altra è completamente distrutta. Nello spaventoso incidente 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Non si conoscono ancora le cause del sinistro.

Sul posto sono giunte immediatamente tre ambulanze e una volante della Polizia stradale di Aprilia. Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, che ha bloccato completamente la viabilità in direzione Roma nel tratto interessato.

Al momento si sta provvedendo alla rimozione dei mezzi con la chiusura temporanea della Pontina.

Il tratto dove è avvenuto l’incidente non è transitabile per le operazioni di soccorso, le auto vengono deviate sulla complanare. A causa della chiusura della strada molti automobilisti hanno spento il motore e sono scesi dalle auto in attesa di poter ripartire.