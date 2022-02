Premio di Poesia “Masio Lauretti” da quest’anno diventa internazionale. Scadenza del bando: 28 febbraio

Nel Novembre scorso è stato pubblicato il nuovo Bando del Premio Lauretti, da quest’anno divenuto Internazionale, in quanto diretto anche ai giovani delle scuole italiane europee, spesso dimenticate dai premi letterari.

Il fine è promuovere la poesia tra le nuove generazioni quale importante mezzo espressivo nella complicata fascia d’età che va dalla pubertà all’età adulta. Gli adolescenti hanno bisogno di nutrirsi di pensieri per completare la maturazione della loro mente, sviluppando la riflessione e l’autoriflessione, il linguaggio, la regolazione dei comportamenti e delle emozioni. La poesia è una possibilità in più, poiché attraverso il processo di creazione poetica i giovani possono ritrovare il piacere di seguire un processo di maturazione e di sviluppo che non può completarsi nell’immediatezza di un click. In tal modo la poesia diventa mappa e guida per iniziare e terminare futuri processi creativi e di pensiero.

La scadenza è fissata per il 28 Febbraio.

Il concorso è gratuito e si articola in due sezioni:

A) riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie); B) riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).

Si può effettuare l’iscrizione attraverso i moduli Google raggiungibili dal sito del Premio: https://masiolauretti.wixsite.com/premio

Si può concorrere con un massimo di due poesie inedite in lingua italiana di lunghezza non superiore

a 36 versi ciascuna, a tema libero o a tema “Ascolto empatico” per entrambe le sezioni.

L’iscrizione può essere effettuata dallo studente se è maggiorenne, dal genitore, se lo studente è minorenne o dall’insegnante di classe.

I componimenti saranno valutati da una prestigiosa giuria di cui è Presidente lo scrittore e poeta internazionale Dante Mafia e i vincitori saranno premiati nel mese di Maggio 2022 in una sede istituzionale della città di Aprilia con targhe, medaglie, diplomi, libri di narrativa, di poesia e antologie.

Il Premio si avvale della collaborazione dell’Ordine dei Medici di Latina che ha offerto premi in denaro ai primi classificati delle Superiori , ha il Patrocinio del Comune di Aprilia e Il Patrocinio Culturale di WikiPoesia.

Confidiamo nella collaborazione degli insegnanti che amano e promuovono la poesia tra le nuove generazioni, nei genitori che stimolano i ragazzi al pensiero creativo e nella partecipazione di studenti e studentesse, che senza timore esprimono i loro sentimenti più profondi.

In copertina Franca Palmieri, ideatrice e organizzatrice della manifestazione