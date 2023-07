Presentato il programma dell’estate apriliana

Un programma ricco di manifestazioni culturali e sportive, realizzato in sinergia con i commercianti e con le associazioni del territorio per l’edizione 2023 di Aprilia Estate. Questa mattina, in occasione della conferenza stampa tenuta presso la Sala Consiliare Luigi Meddi, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, il vicesindaco Vittorio Marchitti e gli assessori Carola Latini ed Elvis Martino, hanno illustrato il programma di massima degli eventi che accompagneranno gli apriliani nel mese di luglio, organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Aprilia.

In particolare a partire da domani, in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, riprenderanno gli appuntamenti con gli Shopping Days, l’apertura serale dei negozi delle vie del centro che sarà accompagnata da eventi sportivi e culturali e dalla presenza del Mercatino dell’usato e dell’artigianato, ogni giovedì fino al 27 luglio.

“Abbiamo avuto poco tempo a disposizione e un budget limitato- ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi- nonostante ciò grazie alla sinergia con le associazioni del territorio e tra gli assessorati competenti, siamo riusciti a svolgere un ottimo lavoro. Ringrazio gli uffici per aver reso possibile la realizzazione di questa manifestazione in tempi così brevi”.

“Sono state giornate impegnative- ha aggiunto l’assessore alle attività produttive e gestione di eventi e manifestazioni Carola Latini- ma siamo soddisfatti del risultato. Siamo riusciti a realizzare questo programma dialogando con i commercianti e le associazioni, raccogliendo il loro punto di vista e abbiamo trovato una grande comprensione e collaborazione. Gli eventi che dal 6 al 27 luglio scandiranno ogni giovedì, sono stati concepiti per rilanciare le attività commerciali. In centro ci sarà il mercatino dell’usato e dell’artigianato, torneranno eventi amati dagli apriliani come Gelato in festa, organizzato da Proiettiamo Aprilia. È importante per noi ascoltare le associazioni che lavorano sul territorio. Questa è stata la prima occasione per mettere a frutto il nostro metodo di lavoro”.

Gli eventi previsti ogni giovedì per tutto il mese di luglio, prenderanno forma non solo in via dei Lauri e Piazza Roma, ma riporteranno al centro anche in via degli Aranci, viale Marconi e parco Friuli.

“Credo che il principale elemento di novità di questa edizione- ha aggiunto il vicesindaco Vittorio Marchitti- sia legato al metodo di lavoro collegiale, improntato all’ascolto e alla collaborazione fattiva con associazioni e commercianti. Abbiamo recepito la loro voglia di fare, comprensione visti i tempi ridotti 8ed entusiasmo, la voglia di lavorare insieme all’amministrazione per la città. Anche per i prossimi eventi- Cinema sotto le stelle ad Agosto e San Michele- seguiremo questo metodo di lavoro, facendo squadra con i colleghi assessori nella scelta dei programmi, perché queste manifestazioni interessano l’associazionismo e il tessuto sociale e produttivo a tutti i livelli. Siamo riusciti a fare un buon lavoro nonostante le risorse limitate, ma siamo già all’opera per dare un’impronta diversa agli eventi futuri. Non è escluso che gli eventi dell’Aprilia Estate possano essere integrati. Vogliamo crescere e fare in modo che sempre più strade possano beneficiare di queste iniziative”.

“La presenza dei tre assessorati- ha concluso l’assessore alla cultura Elvis Martino- è la prova di una collaborazione inaugurata proprio con l’Aprilia Estate, organizzata in collaborazione con la Pro Loco e con tutte le associazioni. Abbiamo trovato sinergia e unità di intenti, grazie alle quali abbiamo potuto perfezionare un programma ricco a beneficio della città”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 06 luglio: serata musicale con esibizioni di gruppi musicali per le vie del centro cittadino; Mercatino dell’Usato e dell’Artigianato; artisti di strada; esposizione artistica della scuola del fumetto in via degli Aranci a cura dell’Associazione “Commercianti”

giovedì 13 luglio: serata musicale, esibizioni gruppi musicali per le vie del centro cittadino; esibizione scuole di ballo in Piazza Roma a cura dell’Associazione “Commercianti”; Mercatino dell’Usato e dell’Artigianato

giovedì 20 luglio: Manifestazione “Aprilia gelato in festa” in collaborazione con l’Associazione “Proiettiamo Aprilia” presso Piazza Roma; serata musicale con esibizioni di gruppi musicali per le vie del centro cittadino; evento “Cartolibrolandia” a cura dell’Associazione “Commercianti” in Via Marconi; Mercatino dell’Usato e dell’Artigianato; mostra fotografica a cura della profumeria Prioli e dell’associazione “The Factory 1944” in via Degli Aranci

giovedì 27 luglio: serata musicale con esibizioni di gruppi musicali per le vie del centro cittadino; Mercatino dell’Usato e dell’Artigianato; manifestazione “Music Free” presso la Pinetina e di Via Dei Lauri a cura dell’Associazione “Commercianti”; Dal 17 al 23 luglio XII edizione torneo “Down Town” a cura dell’associazione sportivodilettantistica “Slamsports”, presso il parco “Friuli”.