Quartiere Malcavallo scrive al Comune di Lanuvio per chiarimenti su nuovo impianto trattamento raccolta differenziata

Riceviamo e pubblichiamo integralmente lettera aperta del Comitato di Quartiere Malcavallo

LETTERA APERTA AL COMUNE DI LANUVIO ED AI SUOI RAPPRESENTANTI

IL COMITATO DI QUARTIERE MALCAVALLO, IN RAPPRESENTANZA DELLA UNANIME RICHIESTA DEI CITTADINI, VENUTI A CONOSCENZA NEI GIORNI SCORSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 14/03/2022 CHE ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE CON OGGETTO:

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO AEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA 1000T/ANNO. APPROVAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICO ED AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE I”

CHIEDE

URGENTI INFORMAZIONI IN MERITO, CONSIDERANDO CHE L’IMPIANTO A CUI FA RIFERIMENTO IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA A CURA DELL’ING. PAOLO MARIA DE FELICE “SI POTRA’ REALIZZARE SU UN TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA FARNETE”, DUNQUE … VICINO ALLE ABITAZIONI DI NOI CITTADINI. CITTADINI A CUI, CI TENIAMO A SOTTOLINEARE, NON E’ STATO MAI CHIESTO ALCUN PARERE SULLA REALE NECESSITA’ DI TALE IMPIANTO. CITTADINI CHE GIA’ AUTONOMAMENTE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA PROPRIA FRAZIONE ORGANICA. CITTADINI CHE SONO DA ANNI ORMAI IN ATTESA DI STRADE PRATICABILI, IMPIANTI FOGNARI, SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO, E CHE INFINE AD OGGI NON DISPONGONO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

PERTANTO SI PREGA IL COMUNE DI LANUVIO, ED I SUOI RAPPRESENTANTI, DI FORNIRE RISPOSTE E RASSICURAZIONI AI CITTADINI DI LANUVIO DEL QUARTIERE MALCAVALLO, SEGNALANDO FIN DA ORA IL NOSTRO DISSENSO, VERSO UN’OPERA CALATA DALL’ALTO SENZA ALCUNA CONSULTAZIONE , AVVISANDO CHE QUALORA SI DESSE SEGUITO ALLA DELIBERA DI GIUNTA IN OGGETTO CI OPPORREMO CON OGNI MEZZO CONSENTITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO.

LANUVIO 29/Maggio/2022