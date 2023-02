Ragazza di Aprilia in Ospedale dopo lo scippo: arrestato al centro d’accoglienza un 24enne

Aveva provato a riprendersi il maltolto e per questo era finita in Ospedale con diverse lesioni in alcune parti del corpo. Protagonista di questa brutta avventura una giovane di Aprilia che non si era voluta arrendere all’ingiustizia subita. Adesso però il responsabile è stato individuato e arrestato dai Carabinieri del Reparto territoriale: si tratta di un cittadino straniero, un extracomunitario di 24 anni, che si trovava nel centro d’accoglienza il Quadrifoglio a Latina.

Mette a soqquadro il centro d’accoglienza a Latina, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Ed è stato lui paradossalmente a mettersi nei guai da solo. Il 24enne infatti, l’altro ieri, ha iniziato a dare in escandescenze mettendo a soqquadro gli spazi del Centro tanto da far scattare la chiamata alle forze dell’ordine; una volta riportato alla calma, l’esagitato è stato identificato dai Carabinieri intervenuti sul posto. I Militari hanno così scoperto che l’uomo era già destinatario di “un’ordinanza di custodia cautelare in carcere” emessa dal Tribunale di Latina in merito ad un furto con strappo commesso tempo fa ai danni di una giovane di Aprilia. A quel punto per lui è scattato l’arresto.

Ragazza di Aprilia in Ospedale dopo lo scippo

Nello specifico la ragazza apriliana, all’incirca coetanea del malvivente, dopo aver subito lo scippo, aveva provato a recuperare quanto le era stato sottratto ma nel far questo si era procurata diverse lesioni. Medicata in Ospedale era stata poi dimessa con una prognosi di 15 giorni. Per quanto riguarda lo straniero invece, in questo momento il 24enne si trova presso le camere di sicurezza del reparto territoriale dei Carabinieri di Aprilia in attesa del trasferimento in carcere. L’operazione si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operative sul territorio di competenza.