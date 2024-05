Rissa al pub, giovane violento provoca il caos: diversi feriti

Una serata al pub finisce con una scazzottata, con tanto di feriti. Uno sguardo di troppo, chissà se reale o solo presunto, da parte di un cameriere a uno dei ragazzi seduti fuori dal locale e quest’ultimo ha iniziato a far volare calci e pugni contro il dipendente della birreria che è stato letteralmente travolto. È stato l’inizio del caos…

Le botte a un cameriere per uno sguardo di troppo

Era una serata come tante quella tra venerdì e sabato scorsi in un pub di via Toscanelli ad Aprilia, come riporta Il Messaggero, quando all’improvviso è successo il finimondo. L’aggressore avrebbe prima pestato il cameriere, poi avrebbe spintonato a terra una collega della vittima corsa in aiuto dell’amico. A quel punto non s’è capito più nulla. Diversi i ragazzi che sono intervenuti in soccorso dei due dipendenti del locale, nel tentativo di fermare l’aggressore.

Pestato anche il titolare del locale

È stato il parapiglia. Uno scontro andato avanti per diversi minuti nel quale c’erano giovani che se le davano di santa ragione. Finché non è intervenuto anche il titolare dell’esercizio commerciale, accorso per vedere cosa stesse succedendo, dopo aver sentito i forti rumori provenire dall’esterno. A quel punto il giovane violento se l’è presa proprio con il proprietario del locale, gli ha stretto il collo dando e ha dato vita a un’ulteriore colluttazione, prima di scappare facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei Carabinieri per individuare l’autore

Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Aprilia per ricostruire l’accaduto e cercare di individuare colui che aveva dato origine alla rissa, a causa della quale un ragazzo è rimasto ferito alla testa. Le indagini vanno avanti per identificare il giovane violento, anche grazie alle testimonianze di quanti hanno assistito alla scena, e non si può escludere che in zona siano presenti telecamere di sorveglianza che possano dare una mano alle indagini.