Risultati ballottaggio Aprilia 2023, affluenza finale al 45,25%. Lanfranco Principi verso la vittoria, exit poll, proiezioni, scrutinio in diretta

Risultati ballottaggio Aprilia 2023, ecco chi ha vinto tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso. Si vota ad Aprilia per il secondo turno delle Comunali dopo che lo scorso 14 e 15 maggio nessuno dei candidati in lizza (ben cinque) era riuscito a raggiungere la fatidica soglia del 50%+1 delle preferenze. Ieri e oggi pertanto, gli elettori sono stati nuovamente chiamati alle urne per decidere chi tra Lanfranco Principi, centrodestra, e Luana Caporaso, centrosinistra, sarà il nuovo Sindaco di Aprilia.

Exit poll, proiezioni ballottaggio Aprilia 2023

Il Corriere della Città segue in diretta i ballottaggi nei Comuni della Regione Lazio. Dei quattro Comuni al voto la partita di Aprilia è sicuramente quella più aperta. Ricordiamo che questo turno ordinario di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si è svolto al primo turno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Aprilia, Rocca di Papa, Velletri e Anagni (4 Enti locali su un totale di 47) sono andati però al ballottaggio. Ieri si è votato dalle 7.00 fino alle 23.00 e poi ancora oggi sempre dalle 7.00 fino alle ore 15.00. Una volta chiusi i seggi inizierà lo scrutinio e conosceremo il nome del nuovo Sindaco di Aprilia.

Ore 16.03 – Partita ancora in bilico. Luana Caporaso 48,10%, Principi 51,90%. Si riduce la distanza ma il candidato del centro destra resta avanti.

Ore 15.55 – Lanfranco Principi si mantiene avanti quando abbiamo superato la metà dello scrutinio.

Ore 15.51 – Caporaso 46%, Principi 54%

Ore 15.49 – Dopo 7 sezioni scrutinate Caporaso 49,94, Principi 50,96. Candidati molto vicini.

Ore 15.41 – Arrivano i primi dati dallo spoglio. In vantaggio Lanfranco Principi sulla sfidante Caporaso dopo la prima sezione scrutinata.

Ore 15.16 – Affluenza finale al ballottaggio 45,25%.

Ore 15.04 – Seggi chiusi. Iniziano le operazioni di spoglio, si attende a breve il dato definitivo sull’affluenza.

Risultati Comunali Aprilia, chi ha vinto al ballottaggio tra Principi e Caporaso, la diretta dello scrutinio

In questa sezione sono indicati i voti ricevuti dal candidato a Sindaco e le percentuali ottenute dalle liste a lui collegate. I dati verranno aggiornati man mano nei prossimi minuti con l’indicazione del numero delle sezioni scrutinate. Luana Caporaso, centrosinistra, al primo turno ha ottenuto il 42,19% delle preferenze; per il centrodestra c’è Lanfranco Principi, che ha vinto il primo turno ottenendo il 46,82% dei voti: la sua candidatura è sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia oltre che da una serie di liste civiche.

(Sez. scrutinate 49 su 52)

Luana Caporaso: 46,91%

Lanfranco Principi: 513,09%