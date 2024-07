Dramma nella notte ad Aprilia (Latina). Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto pirata che è fuggita via senza prestare soccorso. I Carabinieri hanno scoperto che la macchina era stata rubata, adesso è caccia ai responsabili.

Sono in corso le indagini per far luce sulla tragedia avvenuta nelle scorse ore nella città di Aprilia, in provincia di Latina, nel Lazio. Qui una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. A trovarla a terra sono stati i Carabinieri transitando in Via Valcamonica: nonostante l’allarme e l’arrivo del 118 per la 69enne non c’era già più nulla da fare.

Omicidio stradale ad Aprilia: l’auto pirata è stata abbandonata

Ma chi è stato ad investirla? E soprattutto: la donna si sarebbe potuta salvare? Queste le domande a cui adesso si sta cercando di dare una risposta. La vittima è signora di origini indiane ma residente nella stessa città pontina. Il suo corpo era sul ciglio della strada, riverso a terra e con la presenza di tracce di sangue sul volto.

I sanitari hanno provato a praticare le manovre di rianimazione ma purtroppo queste ultime non hanno avuto l’esito sperato. La donna era infatti già deceduta. Tra gli elementi che si stanno cercando di ricostruire, in tal senso, c’è anche l’orario esatto dell’investimento considerando che nell’immediatezza dei fatti non è stato possibile capire quanto tempo sia trascorso effettivamente dal momento dell’incidente fino al passaggio della Gazzella dei Carabinieri.

L’auto pirata era stata rubata

Intanto però è stata ritrovata in questi minuti l’auto pirata. Sì perché nelle ore successive al dramma una ragazza sempre residente ad Aprilia (di 30 anni, ndr), ha contattato i Carabinieri denunciando la scomparsa della sua macchina. Auto che, poco dopo, è stata trovata abbandonata in Via della Selciatella. La vettura, secondo quanto si apprende, presenterebbe danni compatibili con un incidente stradale, proprio come quello avvenuto qualche ora prima e costato la vita alla 69enne. Per questo il mezzo è stato sequestrato. Le indagini per dare un volto e un nome all’investitore nel frattempo proseguono.